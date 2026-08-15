Luda priča o povratku Kinana Evansa: Treba li vam plej? Treba...

Međutim, neće Kinan odmah biti u pogonu Žalgirisa, već će kroz London Lajonse pokušati da se dovede u formu. Engleski klub predstavlja svojevrsnu filijalu Žalgirisa, na klupi mu sedi Tautvidas Sabonis , a na sve to igraju u Evrokupu, tako da je ovo idealan sredina za rehabilitaciju nekada jednog od najboljih bekova Evrope. Evans je u razgovoru za Žalgiris Insajders otkrio da mu je cilj da se vrati u litvanskog giganta. "Ako se kockice poklope... Često sanjam o tome da se vratim na teren, da vidim samo zeleno i čujem skandiranje oko sebe. U tim momentima bih osetio veliku jezu koja mi prolazi kroz telo i da tamo odigram svoju prvu povratničku utakmicu. Oduvek sam sanjao o povratku. Možda sam ga zamišljao pod drugačijim okolnostima , ali je neverovatno vratiti se" , počeo je Amerikanac.

Ispričao je Evans kako je došlo do obnavljanja saradnje sa Žalgirisom, kao i to da je glavni krivac trener Londona Tautvidas Sabonis.

"Ostao sam u bliskom kontaktu sa Tutijem. Uvek sam se šalio sa njim o tome "Na odmoru sam u Londonu i tamo mi se sviđa, ne zaboravi me". Otkako je dobio posao, pita se za sve. Poslao sam Tutiju poruku "Tražiš li plejmejkera? On je odgovorio samo - da". Tako je počeo razgovor. Smešno je jer će ljudi reći da je lud trene, ali zapravo mislim da je on taj koji se angažuje i pokazuje emociju, kao i to da vam govori ono što morate da čujete, takav je još od našeg rada u Žalgirisu. Bio je momak koji nije uvek govorio, ali kada učini, onda je to smisleno, jer je želeo da pobedimo".

Pričao je Evans o povredi i oporavku.

"Već igram trening utakmice. Treniram normalno u sve je veoma intenzivno. Kada sam prvi put povredio Ahilovu tetivu, bio je januar i tada sa već pokušao da se spremim za narednu sezonu. Sada sam se povredio u novembru, pa psihološki nisam ni pokušavao da ubrzam oporavak", zaključio je Amerikanac.