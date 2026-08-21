Partizanov ’dželat’ napustio IMT: Aris Limasol je nova stanica Orijomija Lebija

Dugo, dugo IMT je bio naizgled najpasivniji srpski superligaš na fudbalskom tržištu ovog leta, ali zna se već godinama unazad da je finiš prelaznog roka – njihovo vreme. Krenuli su i dolasci (Hulijan Delmas, Aleksandsr Sedlar), ali i odlasci. Nikola Krstić je otišao u Katar, a od danas zvanično član Novobeograđana nije više ni Orijomi Lebi.

Nigerijski 20-godišnji napadač potpisao je trogodišnji ugovor sa Arisom iz Limasola, s tim da za sada još nema informacija koliko su Traktoristi inkasirali prodajom ovog talentovanog fudbalera, koji se istakao pre samo par nedelja pogotkom u Humskoj za pobedu nad Partizanom u poslednjim minutima susreta trećeg kola Mozzart Bet Superlige.