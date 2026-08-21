Partizanov ’dželat’ napustio IMT: Aris Limasol je nova stanica Orijomija Lebija
Vreme čitanja: 4min | pet. 21.08.26. | 12:37
Mladi Nigerijac potpisao trogodišnji ugovor na Kipru
Dugo, dugo IMT je bio naizgled najpasivniji srpski superligaš na fudbalskom tržištu ovog leta, ali zna se već godinama unazad da je finiš prelaznog roka – njihovo vreme. Krenuli su i dolasci (Hulijan Delmas, Aleksandsr Sedlar), ali i odlasci. Nikola Krstić je otišao u Katar, a od danas zvanično član Novobeograđana nije više ni Orijomi Lebi.
Nigerijski 20-godišnji napadač potpisao je trogodišnji ugovor sa Arisom iz Limasola, s tim da za sada još nema informacija koliko su Traktoristi inkasirali prodajom ovog talentovanog fudbalera, koji se istakao pre samo par nedelja pogotkom u Humskoj za pobedu nad Partizanom u poslednjim minutima susreta trećeg kola Mozzart Bet Superlige.
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Lebi je na sebe skrenuo pažnju pre svega partijama u Omladinskoj ligi Srbije u prethodne dve sezone, a prošle je postigao sjajnih 16 golova na 18 utakmica. Za prvi tim IMT-a ukupno je zabeležio 34 nastupa i zabeležio po tri gola i asistencije. U Srbiji je pokazao da ima golgeterskog štofa, na Kipru, gde šampionat startuje za vikend, pokušaće da se vine ka još jačim evropskim ligama.