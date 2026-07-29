Partizanova mlađarija u Luksemburgu: Otvara se put za Ninića, Marinkovića, Lekića...
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 09:46
Crno-beli bez Vukotića i Žea, a sa nekoliko fudbalera koji bi mogli da dobiju šansu
Obećavajućih 4:0 iz prve utakmice, maltene osiguran prolaz u narednu fazu takmičenja i šansa da se neki od aduta sačuvaju tokom gostovanja u Luksemburgu. Samim tim i da se nekim drugim momcima pruži šansa. Komocija posle beogradskog meča sa UNA Štrasenom omogućila je Saši Iliću da ne brine previše uoči revanša (četvrtak, 20.15, TV Arena Premium 1), zbog čega je i odlučio da na premijerno evropsko gostovanje ove sezone povede nekoliko igrača iz drugog plana, koji dosad nisu dobijali previše prilika u prvom timu Partizana.
Tako su mesto u avionu koji će prebaciti crno-bele do Luksemburga našli golman Tarik Banjić, štoper Vojin Marinković, krila Dušan Makević i Matija Ninić, te špic Marko Lekić. Ako ne bude nepredviđenih okolnosti i razvoj događaja na terenu to dozvoli, možda će neko od njih dobiti minute. Doduše, logično je zapitati se da li su neki od njih u ovom času potrebniji prvom timu ili Teleoptuku, koji već za vikend počinje takmičenje u Mozzart Bet Prvoj ligi.
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Stručni štab će sigurno pribeći rotacijama usled činjenice da je mesto u trećem kvalifikacionom kolu praktično obezbeđeno, kao i zbog želje da odmori neke od aduta za predstojeći prvenstveni duel sa IMT-om, u nedelju uveče.
Podsećamo, za susret sa UNA Štrasenom ne konkurišu crnogorski vezista Milan Vukotić i brazilski napadač Že. Obojica su pretrpeli povrede u završnici duela sa Mačvom, pa su ostali u Beogradu na terapijama.
Za meč u Luksemburgu konkurišu 24 igrača:
Golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić;
Defanzivci: Milan Roganović, Stefan Mitrović, Stefan Milić, Nikola Simić, Uroš Đurđević, Vojin Marinković, Samson Envulu, Stefan Petrović;
Vezisti: Aleks Zeković, Milan Aleksić, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Čaka Traore, Bogdan Kostić, Zoran Alilović, Dušan Makević, Matija Ninić;
Napadači: Erik Kojzek i Marko Lekić.