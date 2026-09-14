Zanimljivo pojačanje Javora – stigao omladinski reprezentativac Francuske
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 16:44
Nolan Fero (20) potpisao ugovor sa Ivanjičanima na tri godine
Pre dve godine talentovani fudbaler Nolan Fero je bio standardan član omladinske reprezentacije Francuske. Prošao je sve kategorije od juniora, preko kadeta do selekcije do 19 godina. Ima ukupno 38 nastupa u nacionalnom dresu. Teško da je tih dana mogao da pomisli uopšte da će seniorsku karijeru da gradi preko Srbije, ali i to se desilo. I to ćemo Fera gledati u drugom rangu, u Mozzart Bet Prvoj ligi!
Bombastičnim pojačanjem pohvalio se Javor. Perspektivnog centralnog vezistu je kaparisao na tri godine, tako da nije reč o pozajmici već o dugoročnom projektu.
Izabrane vesti
Fero stiže iz francuskog drugoligaša Anesija, u kojem tokom prethodnih šest meseci nije uspeo da se izbori za mesto u prvom timu. Umesto toga, igrao je samo za rezerve, čime očigledno nije bio zadovoljan.
Inače, Fero je dete Strazbura, još sa 17 godina je za nekadašnjeg prvaka Francuske potpisao profesionalni ugovor, ali negde se očigledno izgubio u tom prelazu sa omladinskog na seniorski nivo. U to vreme, pre tri godine, kada je Strazbur rešio da ga kapariše Fero je sa kadetima Francuske stigao do finala Evropskog prvenstva u Mađarskoj. U polufinalu je bio bolji od Španije predvođene Laminom Jamalom i Pauom Kubarsijem, da bi potom u finalu odigrao svih 90 minuta u porazu od Nemačke.
To nije bilo tako davno, sada ga očekuje neki sasvim drugačiji fudbal. Boriće se sa Javorom za plasman u Mozzart Bet Superligu, a u tim koji trenira Branko Mirjačić stiže u momentu kada su Ivanjičani treći na tabeli sa šest bodova zaostatka za Borcem 1926.
Iskoristili su Ivanjičani činjenicu da je u većini liga završen letnji prelazni rok, tako da je mladi Francuz imao prilično sužen izbor. Pošto očigledno nije želeo da sedi na klupi u Anesiju, sada će igrati drugi rang srpskog fudbala. Dobio je Javor tako neočekivano, ali vrlo zanimljivo pojačanje u borbi za promociju.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****