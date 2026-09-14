Zanimljivo pojačanje Javora – stigao omladinski reprezentativac Francuske

Fero stiže iz francuskog drugoligaša Anesija, u kojem tokom prethodnih šest meseci nije uspeo da se izbori za mesto u prvom timu. Umesto toga, igrao je samo za rezerve, čime očigledno nije bio zadovoljan.

Inače, Fero je dete Strazbura, još sa 17 godina je za nekadašnjeg prvaka Francuske potpisao profesionalni ugovor, ali negde se očigledno izgubio u tom prelazu sa omladinskog na seniorski nivo. U to vreme, pre tri godine, kada je Strazbur rešio da ga kapariše Fero je sa kadetima Francuske stigao do finala Evropskog prvenstva u Mađarskoj. U polufinalu je bio bolji od Španije predvođene Laminom Jamalom i Pauom Kubarsijem, da bi potom u finalu odigrao svih 90 minuta u porazu od Nemačke.

To nije bilo tako davno, sada ga očekuje neki sasvim drugačiji fudbal. Boriće se sa Javorom za plasman u Mozzart Bet Superligu, a u tim koji trenira Branko Mirjačić stiže u momentu kada su Ivanjičani treći na tabeli sa šest bodova zaostatka za Borcem 1926.

Iskoristili su Ivanjičani činjenicu da je u većini liga završen letnji prelazni rok, tako da je mladi Francuz imao prilično sužen izbor. Pošto očigledno nije želeo da sedi na klupi u Anesiju, sada će igrati drugi rang srpskog fudbala. Dobio je Javor tako neočekivano, ali vrlo zanimljivo pojačanje u borbi za promociju.

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