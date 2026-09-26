Da li je uopšte bilo dileme? Karlik Džons najbolji igrač uvodne runde
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 13:02
Zasluženo priznanje za pleja crno-belih
Ono što smo znali još sinoć, sada je dobilo zvaničnu potvrdu, a ona glasi da je Karlik Džons najbolji igrač prvog kola Evrolige.
Organizator igre Partizan Mozzart Beta bio je sjajan u pobedi crno-belih nad milanskom Olimpijom - 92:76 i meč završio sa dabl-dabl učinkom od 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, što je bilo dovoljno za 33 indeksna poena. Reprezentativac Južnog Sudana imao je najbolji indeks od svih igrača u uvodnoj rundi i opravdano stigao do MVP priznanja.
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Neposredno iza pleja Partizan Mozzart Beta završio je Den Oturu. Centar Hapoela iz Tel Aviva zabeležio je indeks 32 sa učinkom od 20 poena, 12 skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i isto toliko blokada. Međutim, izraelski predstavnik je u prvom kolu pretrpeo poraz od Bajerna u Sofiji.
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Top tri najbolje performansa u prvom kolu kompletira Dvejn Bejkon. Krilni igrač Dubaija pružio je sjajno predstavu protiv Reala i sa 24 poena, pet skokova i četiri asistencije (indeks 31) bio najzaslužniji za to što se tim iz Emirata revanširao Kraljevskom klubu za poraz na nedavno odigranom Superkupu Evrolige.