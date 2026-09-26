Da li je uopšte bilo dileme? Karlik Džons najbolji igrač uvodne runde

Ono što smo znali još sinoć, sada je dobilo zvaničnu potvrdu, a ona glasi da je Karlik Džons najbolji igrač prvog kola Evrolige.

Organizator igre Partizan Mozzart Beta bio je sjajan u pobedi crno-belih nad milanskom Olimpijom - 92:76 i meč završio sa dabl-dabl učinkom od 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, što je bilo dovoljno za 33 indeksna poena. Reprezentativac Južnog Sudana imao je najbolji indeks od svih igrača u uvodnoj rundi i opravdano stigao do MVP priznanja.