BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MAKEDONIJA – ŠVAJCARSKA (tip 2, kvota 1,40) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Makedonci sa kormilarom Gocetom Sedloskim nisu postigli gol na četiri prethodna duela. Za domaćina bi trebalo da debituje vezista Crvene zvezde Matej Gaštarov. Švajcarci dolaze oslabljeni u Skoplje na premijeri Lige nacija, B divizije, bez kapitena Granita Džake, ali i Noe Okafora, Brila Emboloa… Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

ISLAND – ESTONIJA (tip 1, kvota 1,30) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Ribari su favoriti na svom terenu protiv Estonaca na startu Lige nacija, C divizije. Islanđani nisu u formi, već šest utakmica su bez pobede, sa dva vezana poraza u junu od Argentine i Japana. Estonci su dobili u junu Litvance i Faranima u Baltičkom kupu.

SLOVAČKA – MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,15) – početak 20.45

Slovaci su bez poraza na poslednje tri utakmice, imaju dve pobede i remi sa Crnom Gorom početkom juna u prijateljskom meču. Moldavci skoro dve godine nikako nisu pobedili, pa je jasno da je domaćin bliži tri boda na startu Lige nacija, C divizije.

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KENIJA – ERITREJA (tip 1, kvota 1,37) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Kenija je bez poraza već tri meča. U junu je dobila Lesoto sa 4:0. I Eritreja je u formi, ima dva uzastopna trijumfa pred duel prvog kola kvalifikacija za Kup afričkih nacija. Ovi timovi su poslednji put igrali pre sedam godina, kada je Eritreja slavila sa 4:1 u gostima.

ALBANIJA – BELORUSIJA (tip 1, kvota 1,63) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Čak pet vezanih poraza ima Albanija, od toga tri vezana minimalnim rezultatom – 0:1. Poslednji je bio iznenađenje u junu od Luksemburga u prijateljskom meču. Belorusija je bez poraza na šest prethodnih duela, a u junu je igrala 2:2 sa Burkina Fasom, dok je slavila protiv Sirije sa 4:1.

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