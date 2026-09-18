Paunović: Pokazaćemo u Ligi nacija da smo na putu ozdravljenja

Posle skoro četiri meseca Paunović se obratio novinarima u Kući fudbala u Staroj Pazovi, dva sata nakon što je objavio spisak igrača na koje računa za predstojeće četiri utakmice: sa Grčkom, dve sa Holandijom i jednu sa Nemačkom.

Novi početak. Jeste sto puta izlizana fraza i ispada da je reprezentacija Srbije uvek na nekom novom početku, ali sada – zaista jeste. Veljko Paunović će sledećeg četvrtka prvi put povesti Orlove u jednu takmičarsku utakmicu, protiv Grčke na početku Lige nacija.

I pored svih problema koje je prošao u prethodnim mesecima, selektor Srbije je sa dosta optimizma i u dobrom raspoloženju došao pred novinare.

„Verujem i dalje u bolje vreme, ali trebaće nam vremena i strpljenja da prođemo različite vidove procesa isceljenja reprezentacije. Naš sistem je zaglavljen, zakočen, što se vidi po rezultatima iz prethodnog perioda, koji su bili nestabilni ili nisu bili kakve bismo voleli da budu“, počeo je Paunović.

Selektor Srbije je svestan da je uklješten između uvek velikih očekivanja javnosti i realno lošeg trenutka u kojem su Orlovi.

„Mislim da je najveći izazov za trenera da uskladi očekivanja javnosti i mogućnosti, odnosno, trenutnog stanja u kojem se nalazimo. U fudbalu je sve proces, neki mogu da se ubrzaju, ali najvažnije je da temelji budu na svom mestu“.

Slaže se Paunović sa ocenom da je ovo novi početak za tim Srbije.

„Svakako da sve ovo vidim kao novi početak. Želim da ga tako posmatramo. Došao sam na kraju jednog ciklusa, u jednom periodu tranzicije, na okupljanjima u martu i junu smo više bili usmereni ka nekom analitičkom radu, ali nije bilo takmičenja. Sada je novi početak, Liga nacija nam donosi fantastične protivnike i provere. Želim da sva energija bude ka takvom osećanju, da mi kao tim pokažemo publici da smo u procesu ozdravljenja“. Nije želeo mnogo Paunović da govori o junskim otkazima. Ali je priznao da neki igrači nisu na spisku iz disciplinskih razloga.

„Nikada nisam, niti ću, stavljati nekog ispred streljačkog voda. Za ovaj spisak kriterijumi su bili forma, potom naše potrebe za ove četiri utakmice, povrede koje ne možemo da kontrolišemo. Ali i to kako su igrači bili privrženi reprezentaciji od novembra do juna. A, ima i disciplinskih odluka“.

Ipak, istakao je Paunović da ovaj spisak sa 28 igrača nije konačan.

„Ovo je prvi put da imaju četiri utakmice u ciklusu i zato svi eksperimentišemo. Videli ste Klopov potez, mislim da je genijalan. Voleo bih da mi imamo takav fond igrača. Mi smo sa mladom reprezentacijom napravili jednu grupu, tu su 44 igrača“. Na spisku nema, recimo, Ugrešića i Andrije Maksimovića...

„Ugrešić je na spisku mlade reprezentacije. Bio je i Maksimović, ali su on i njegov klub zatražili da ostane, da se pripremi u ovoj pauzi. I zato nažalost neće doći“. Nema ni povređenih Mitrovića i Milenković, dok je nejasan status Rajkovića.

„Mitrović je povređen i mislimo da je najbolje za njega da bude sa svojom ekipom. Milenković je isto povređen, a on nam je mnogo važan faktor. Voleo bih da nam ne nedostaje. Sama njegova prisutnost, liderski uticaj će sigurno nedostajati“. Ali tu su mladi Mihajlo Cvetković, Stefan Džodić...

„Cvetković je prvi put sa nama. Igra na različitim pozicijama. Razmišljam o raznim taktičkim varijantama, scenarijima kako od utakmice do utakmice, tako i za vreme meča. Džodić drugu sezonu igra izuzetno dobro u Španiji, preporučili su ga moji članovi stručnog štaba koji su Španci, gledao sam ga i ja. Može da igra na poziciji srednjeg veziste, ima izuzetan radijus kretanja, ima i dolazak u šesnaesterac, što želim od naših igrača“.