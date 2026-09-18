Ćavijeva Holandija spremna za Srbiju: Van Dajk se predomislio, tu je i Van Bomelov sin! Ne i Depaj
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 13:12
Nema ni Veghorsta, naravno ni povređenih De Jonga i De Lihta. Ali svejedno je to opasan tim
Ronald Kuman je otišao posle ispadanja od Maroka u šesnaestini finala Mundijal, a Holanđani su izabrali Ćavija da pokuša da ih vrati u evropski vrh. A nekadašnji trener Barselone danas je objavio prvi spisak igrača, za početak takmičenja u Ligi nacija u kojoj Lale očekuje i dva sudara sa Srbijom, 27. septembra u Beogradu i 4. oktobra u Ajndhovenu.
Ono što lokalni mediji ističu u prvi plan jesu prvi pozivi za Rubena van Bomela – sina čuvenog Marka van Bomela – i Givaija Zehijela, koji su nagrđaeni za dobar start sezone u PSV-u, odnosno Fajenordu u slulaju ovog drugog. Van Bomel se posle oporavka od povrede ligament kolena vratio sa dva gola i dve asistencije u Erediviziji. Zehijel se izborio za mesto starta na De Kujpu i već postigao pet golova. Tu je i Ajaksov centralni vezni Kenet Tejlor, koga u timu nije bilo od marta prošle godine. Vratio se i Arsenalov Jurijen Timber, koji je zbog povrede preskočio Mundijal, pa Džoi Verman, koga je Kuman precrtao još posle Evropskog prvenstva 2024.
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Jednako važno: Ćavi je uspeo da ubedi kapitena Virdžila van Dajka da se predomisli i odloži odlazak u reprezentativnu penziju, najavljen još pre Svetskog prvenstva.
Sa druge srane, u ekipi nema nekih zvučnih imena u poznim godinama karijere, kakva su ona Memfisa Depaja ili Vouta Veghorsta. Nema ni mladog Lusijana Valentea, 22-godišnjeg kapitena Fajenorda koji je takođe odličan na početku ove sezone, pa veteran Martena de Rona, Gusa Tila, povređenog Matsa Vifera iz Brajtona. Naravno, najveće ime koje nedostaje jeste ono Frenkija de Jonga, koji zbog povrede kolena ne igra od Svetskog prvenstva i neće skoro nazad na teren. Još duže je zbog problema sa leđima van stroja i Matijs de Liht.
Nema više Van Bastena, Gulita ili Rajkarda, nema ni Van Nistelrroja, Van Persija, Snajdera ili Robena. Ali opet je ovo prilično solidan tim sa fudbalerima Reala, Arsenala, Liverpula… Oko nekim ima sumnji zbog transfera u Saudijsku Arabiju (Tidžani Rejnders i Krisensio Samvervil), ali jasno je da ovaj tim svakome može da napravi problem.
Holandija prvi meč igra u četvrtak protiv Nemačke u Amstedamu, zatim tri dana kasnije gostuje Srbiji, pa Grčkoji, i onda čeka Orlove u Ajnhdovenu.
TIM HOLANDIJE
Golmani: Bart Verbrugen (Brajton), Mark Fleken (Bajer Leverkuzen), Robin Rufs (Sanderland)
Odbrambeni fudbaleri: Jurien Timber (Arsenal), Denzel Damfris (Real Madrid), Džeremi Frimpong, Virdžil van Dajk (Liverpul), Nejtan Ake (Fenerbahče), Jan Pol van Heke, Miki van de Ven (Totenhem), Lutsharel Gertrujda (PSV), Jorel Hato (Čelsi)
Vezni red: Tidžani Rejnders (Al Kadisija), Rajan Gravenberh (Liverpul), Kvinten Timber (Kristal Palas), Teun Kopmejners (Juventus), Givai Zehijel (Fejenord), Džastin Klajvert (Bornmut), Kenet Tejlor (Lacio), Džoi Verman (Borusija Dortmund)
Napad: Krisensio Samervil (Al Hilal), Donjel Malen (Roma), Noa Lang (Napoli), Kodi Gakpo (Liverpul), Brajan Brobi (Sanderlend), Ruben van Bomel (PSV).