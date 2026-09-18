Ćavijeva Holandija spremna za Srbiju: Van Dajk se predomislio, tu je i Van Bomelov sin! Ne i Depaj

Jednako važno: Ćavi je uspeo da ubedi kapitena Virdžila van Dajka da se predomisli i odloži odlazak u reprezentativnu penziju, najavljen još pre Svetskog prvenstva.

Sa druge srane, u ekipi nema nekih zvučnih imena u poznim godinama karijere, kakva su ona Memfisa Depaja ili Vouta Veghorsta. Nema ni mladog Lusijana Valentea, 22-godišnjeg kapitena Fajenorda koji je takođe odličan na početku ove sezone, pa veteran Martena de Rona, Gusa Tila, povređenog Matsa Vifera iz Brajtona. Naravno, najveće ime koje nedostaje jeste ono Frenkija de Jonga, koji zbog povrede kolena ne igra od Svetskog prvenstva i neće skoro nazad na teren. Još duže je zbog problema sa leđima van stroja i Matijs de Liht.

Nema više Van Bastena, Gulita ili Rajkarda, nema ni Van Nistelrroja, Van Persija, Snajdera ili Robena. Ali opet je ovo prilično solidan tim sa fudbalerima Reala, Arsenala, Liverpula… Oko nekim ima sumnji zbog transfera u Saudijsku Arabiju (Tidžani Rejnders i Krisensio Samvervil), ali jasno je da ovaj tim svakome može da napravi problem.

Holandija prvi meč igra u četvrtak protiv Nemačke u Amstedamu, zatim tri dana kasnije gostuje Srbiji, pa Grčkoji, i onda čeka Orlove u Ajnhdovenu.