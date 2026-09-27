Paunović: Penal nepošten, jeftin; Očekivao sam više, nisam zadovoljan što smo poslednji

Vrlo je nezadovoljan selektor Orlova što je sudija Marčinjak pokazao na penal za Holandiju.

„Nepravedno je dosuđen penal. Ne može da se na ovakvim utakmicama svira ovako jeftin, ovako mekan penal“.

Ipak, Paunović tvrdi da taj trenutak nije poremetio njegov tim.

„Nama je cilj u prvom poluvremenu bio da igramo čvrsto, da probamo da ih ugrozimo, ali da ne primimo gol. Način na koji je dosuđen penal je pokazao da nije bilo do nas, jer mi nismo popustili, nego je to bila nekorektna sudijska odluka. Iz tog razloga nismo klonuli. Oni su imali do tada dva šuta na gol. Holandiji je laknulo kada je dobila penal, jer smo bili nezgodni, bili smo blizu, agresivni... Lukić i Stanković su radili izuzetan napor da budu blizu, da budu na lopti“.

Nije se Paunović složio sa konstatacijom da se od dvojice zadnjih veznih očekivalo da više doprinesu u ofanzivi.

„Oni su imali danas drugačije zadatke, morali su da budu požrtvovani, odstupili su od svojih karakteristika. Protivnik je bio dominantan, mi smo igrali sa dva zadnja vezna“...

Još jednom je selektor Srbije ponovio da je sve ovo proces u kojem mora da bude i bolnih trenutaka.

„Mislim da je ova utakmica pokazala našu reprezentaciju u izdanju koje se dopalo našim navijačima. U smislu da su prepoznali da možemo da igramo dobar fudbal protiv jake ekipe, da možemo da napravimo dobre akcije. Bili smo bolje organizovani nego na meču sa Grčkom, napravili smo korak napred. Ono što je za mene danas pozitivno je da su momci verovali i na poluvremenu. Kada smo išli sa terena govorio sam im „vidite li da možemo da igramo sa njima“. Jako sam zadovoljan što smo uspeli da ih ugrozimo, da ih spustimo u 16 metara“.

Smatra Paunović da Srbija nije mogla protiv Grčke da igra na isti način kao protiv Holandije.

„Dva različita koncepta. Ne bi se dopalo ni nama, a ni publici da smo spekulisali kao danas. Ne verujem da bi nam to nešto donelo, izgledali bismo još lošije“.

Ne napušta Paunovića vera u bolje sutra i pored dva poraza na startu Lige nacija. A, tek Srbiju čekaju gostovanja u Minhenu i Ajndhovenu u narednih nedelju dana.

„Moramo da pokažemo dostojanstvo, da se borimo na jedini mogući način, a to je da dajemo sve od sebe. Pripremićemo se i za sledeće dve utakmice da izvučemo rezultat koji će nam biti pozitivan, da osvojimo prve bodove. Holandiji svaka čast, ali pokazali smo da ni pred kim nećemo da položimo oružje“, poručio je Paunović.