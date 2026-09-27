SMS se povredio, Pavlović hramljući sa terena

Pitanje je i šta je sa Pavlovićem, koji je morao da izađe iz igre neposredno posle drugog gola Holandije. Srpski štoper je dva minuta pre toga pao, da li od udarca, jedva je stajao, teško se kretao i na kraju kod prvog prekida je morao da izađe sa terena.

Reprezentaciju Srbije čeka u četvrtak utakmica sa Nemačkom u Minhenu, a za sedam dana sa Holandijom u Ajndhovenu, pa je sada otvoreno pitanje na koga će sve Paunović moći da računa za tu mini turneju.