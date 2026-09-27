SMS se povredio, Pavlović hramljući sa terena
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Vreme čitanja: 1min | ned. 27.09.26. | 21:16
„Čekamo medicinski izveštaj“, kaže Paunović
Dve prinudne izmene napravio je Veljko Paunović protiv Holandije. Morao je sa terena pre vremena da povuče Sergeja Milinkovića Savića i Strahinju Pavlovića.
U momentu kada je Dušan Tadić ulazio u igru na poluvremenu umesto SMS-a delovalo je da je to taktička izmena.
„Sergej se povredio, videćemo obim te povrede. Čekamo medicinski izveštaj“, otkrio je Paunović posle utakmice.
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Pitanje je i šta je sa Pavlovićem, koji je morao da izađe iz igre neposredno posle drugog gola Holandije. Srpski štoper je dva minuta pre toga pao, da li od udarca, jedva je stajao, teško se kretao i na kraju kod prvog prekida je morao da izađe sa terena.
Reprezentaciju Srbije čeka u četvrtak utakmica sa Nemačkom u Minhenu, a za sedam dana sa Holandijom u Ajndhovenu, pa je sada otvoreno pitanje na koga će sve Paunović moći da računa za tu mini turneju.
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