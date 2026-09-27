Ćavi zadovoljan, ali ne sasvim: Zaslužena pobeda, ali želim loptu još više

Dve utakmice - četiri boda, više nego zadovoljavajući početak Ćavija Ernandeza na klupi reprezentacije Holandije. Rezultatski svakako, a što se tiče igre, španski stručnjak ističe da tu i te kako ima prostora za napredak nakon trijumfa (2:1) nad Srbijom večeras u Beogradu.

“U drugom poluvremenu smo odigrali bolje nego u prvom. Dominirali smo više, bolje smo napadali prostore, ali moramo brže da pomeramo loptu, bolje da otvaramo polje. Uvek je teško igrati u gostima. Rekao sam igračima na poluvremenu da moramo da tražimo drugi gol. To je naš način igre, ne znam da li je drugačije nego što je bilo pre, ali ja tako volim da igram, da držimo loptu, da pritiskamo visoko, treba nam lopta stalno u nogama. Ali, naravno da sam zadovoljan. Stvaramo porodičnu atmosferu, momci se trude, a fudbalski moramo još da napredujemo. Ali, nalazimo se u procesu”, kazao je Ćavi na pres konferenciji na stadionu “Rajko Mitić”.

Pitanje holandskih kolega odnosilo se konkretno na partije Vermana i dvostrukog strelca Merdinka. On je već u svom drugom nastupu za reprezentaciju dobio poverenje da šutira penal:

“Verman je jako važan za našu igru. Kontrolisao je tempo, menjao strane, delio dobre lopte ka napred. Ima kvalitet da igra kao defanzivni vezni, kreira dobre stvari za druge igrače. A, Meks je dao dva gola, ali mimo toga je radio posebne stvari za ekipu, u visokom presingu posebno. Srećan sam zbog njegovih golova. Što se penala tiče, Kodi Gakpo je bio prvi izbor, ali povredio se. Nadam se da nije ništa ozbiljno, članak je u pitanju, ali znaćemo više sutra.”