Vanja vidi napredak: Dobar početak, moramo ovako da nastavimo
Vreme čitanja: 1min | ned. 27.09.26. | 20:49
“Sigurno ima pomaka, s obzirom na to da smo igrali protiv znatno kvalitetnijeg protivnika“, kaže golman srpske reprezentacije
Rezultat negativan, utisak pozitivan. Uprkos novom porazu reprezentacije Srbije u elitnom društvu Lige nacija, golman Vanja Milinković Savić bio je zadovoljan onim što su on i saigrači prikazali.
Srbija je nakon Grčke (1:2), identičnim rezultatom poražena i od Holandije, ali je i pored toga startni golman srpske reprezentacije u obe utakmice iskazao zadovoljstvo smerom u kojem Orlovi idu. Kako kaže, vidljiv je pomak u odnosu na prethodni meč iako su od tada prošla samo tri dana...
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"Sigurno ima pomaka, s obzirom na to da smo igrali protiv znatno kvalitetnijeg protivnika. Moramo da budemo zadovoljni. Holandija malo pruža, a mi smo to što je pružila iskoristili. Mislim da je ovo dobar početak, moramo ovako da nastavimo", rekao je Milinković Savić.
Iako je imao pune ruke posla, golman Napolija ništa ne zamera saigračima.
"Nema šta, kada se igra protiv ovakve velesile to je drugačija dinamika, brzina... Stizali smo koliko smo mogli. Ne bih nikome ništa zamerio“.
Osvrnuo se i na podršku sa tribina.
"Mi smo tu da privučemo pažnju, da zbog nas roditelj dođe sa detetom. Da mu damo primer. Nadam se da ćemo tako nastaviti", zaključio je Vanja.