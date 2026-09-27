Vanja vidi napredak: Dobar početak, moramo ovako da nastavimo

Rezultat negativan, utisak pozitivan. Uprkos novom porazu reprezentacije Srbije u elitnom društvu Lige nacija, golman Vanja Milinković Savić bio je zadovoljan onim što su on i saigrači prikazali.

Srbija je nakon Grčke (1:2), identičnim rezultatom poražena i od Holandije, ali je i pored toga startni golman srpske reprezentacije u obe utakmice iskazao zadovoljstvo smerom u kojem Orlovi idu. Kako kaže, vidljiv je pomak u odnosu na prethodni meč iako su od tada prošla samo tri dana...