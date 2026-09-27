Zadovoljstvo u taboru Orlova i pored novog poraza: Fantastično, pokazatelj za ubuduće

Isto razmišlja i Dušan Tadić.

“Znali smo da će biti teška utakmica, prvo poluvreme smo se dobro branili, imali zajedništvo na terenu. Uspeli smo da postignemo gol, odmah po povratku sa odmora, to je bilo naređenje. Posle toga smo imali zrele šanse, mogli da damo i drugi i treći gol. Ali dobro, ovo je bila dobra, borbena Srbija, sa dosta zajedništva i timskog rada. To je pokazatelj i treba da nastavimo tako. Da vidimo da možemo sa svakim, kao što možemo sa Holandijom, koja je jedna od najvećih reprezentacija”.

Stanković je dodao da sa ovakvom igrom Srbija ima čemu da se nada u Minhenu.

“Ako ovako nastavimo, mislim da ćemo biti spremni za kvalifikacije za EURO. Nisam nezadovoljan napustio teren, srećan sam i ponosan na to kako smo se borili. Mogli smo da pobedimo utakmicu, na kraju smo izgubili, ali i to je fudbal. Vratiće se sve. Protiv Nemačke očekujem da se borimo isto ovako, da imamo naše šanse. Znamo koliko je jaka Nemačka, praviće nam probleme, ali i imamo imamo svoje prednosti, videćemo kako će biti. Ne znam šta treba popraviti da bismo bili konkurentniji protiv najkvalitetnijih svetskih timova, to zna selektor, spremiće nas da budemo što bolji”.

Tadić se osvrnuo i na Holanđane, koje odlično poznaje s obzirom na višegodišnje iskustvo igranja u njihovoj ligi.

“Ja ih sve znam, igrao sam protiv svih njih. Znam ih u dušu. Ovo je ono čemu oni teže - brzina, eksplozivnost, dobra tehnika. Dosta dobro smo im parirali i mislim da je mogao biti pozitivan rezultat. Imamo šta da izvučemo iz ovoga i sada se spremamo za ono što dolazi".

A, sledeća je Nemačka u gostima. U četvrtak od 20.45 u Minhenu. Verovatnoi najteži od prva tri ispita na startu Lige nacija.