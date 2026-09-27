Nije ovo ona ista Valensija: Šampion pao na startu Endesa lige

Iako znatno promenjen tim, koji je ostao bez svih nosilaca, nije kao da može da se pronađe opravdanje za četu Ćavija Alberta koji večeras nije nikog odmarao, već je na raspolaganju imao sve snage. Ono što posebno zabrinjava jeste to što je Rođ arena nekad bila tvrđava, a sada je pala odmah na startu.

Bili su u sastavu Ti Džej Šorts, Armoni Bruks, Kameron Tejlor, Nikola Mirotić, Nejt Rivers i ostali, ali džabe. Od starta se videlo da je gost došao u Valensiju sa namerom da pobedi i ostavi evroligaša u rebusu šta to ne valja pred nedelju u kojoj je na programu duplo kolo elitnog takmičenja?

Potpuno bezvoljno, izgledala je Valensija posle uvodna dva minuta, pa je tako trener domaćih morao da traži tajm-aut posle početka i serije - 10:0 Ljeide. Stvari su se poboljšale ulaskom Nikole Mirotića. Dobio je napad na produktivnosti, baš kao i u Istanbulu, ali je gost ipak vodio posle prve četvrtine za šest poena prednosti.

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Valensija je mnogo bolju košarku zaigrala u drugom kvartalu, jer su se priključili Ti Džej Šorts i Kameron Tejlor, ali bolja igra šampiona Španije nije dugo trajala. Ponovo je domaćin delovao nezainteresovano, pogotovo u odbrani, što i nije jača strana momaka u narandžastom. Ipak, ne može evroligaš da dozvoli Džejmsu Bejtmonu i Darijusu Mekgiju da se šetaju i postižu poene kako hoće, kao da nikakva defanziva ne postoji.

Gost je prešao u prednost u trećem kvartalu i nije ispuštao plus sve do kraja. Delovalo je da Valensija može da se vrati posle promašenih bacanja Bejtmona, ali ta prilika nije iskorišćena i to je bilo to. Listu strelaca na meču predvodio je već pomenuti tandem Ljeide, pa je tako Bejtmon ubacio 23, a Mekgi 21 poen, dok je Mirotić bio najproduktivniji kod domaćina sa 14.