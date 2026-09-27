PAOK bio na korak do još jednog čuda, Olimpijakos preživeo dramu u finišu i uzeo prvi trofej u sezoni

Tim Jorgosa Barcokasa mnogo lakše je dolazio do svojih poena, posebno koristeći prednost pod košem, dok je PAOK sve teže pronalazio rešenja u napadu. Ekipa iz Soluna neko vreme uspevala je da održi priključak, ali je razlika postepeno rasla, pa je Olimpijakos na veliki odmor otišao sa 14 poena viška.

Trinkijerijev tim, međutim, nije nameravao da se preda. Ubacio je čak 29 poena u trećoj četvrtini i pred poslednjih deset minuta spustio zaostatak na devet, dovoljno da nagovesti potpuno drugačiju završnicu od one koja se nazirala tokom prvog poluvremena.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

A onda je finale zaista dobilo dramu. Poenima Osmana i Markusa Foresta PAOK je na minut do kraja prišao na samo poen zaostatka i naterao Olimpijakos da strepi za trofej koji je do tada delovao gotovo sigurno. Žan Montero pogodio je važne poena, ali je Nik Kalates potom dobio čak dve prilike da trojkom vrati utakmicu u egal. Iskusni Grk oba puta je promašio, a Montero je sa linije penala odveo Olimpijakos na pet poena prednosti.

Ni tada se crno-beli nisu predali. Forest je ekspresno pogodio trojku i još jednom vratio nadu PAOK-u, ali je u narednom napadu ponovo fauliran plejmejker Olimpijakosa, koji je ostao miran sa penala i definitivno ugasio poslednju šansu za novi veliki preokret tima iz Soluna.