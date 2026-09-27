PAOK bio na korak do još jednog čuda, Olimpijakos preživeo dramu u finišu i uzeo prvi trofej u sezoni
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 21:14
Tim Andree Trinkijerija prišao je na samo poen zaostatka, ali je Žan Montero sa penala sačuvao pobedu šampiona Grčke
Grčki Superkup već je u polufinalu doneo veliko iznenađenje, kada je PAOK trojkom Džedija Osmana uz zvuk sirene srušio Panatinaikos. Ekipa Andree Trinkijerija potom je u finalu dugo gledala kako Olimpijakos kontroliše meč, ali ni tada nije odustala od novog podviga.
Šampion Grčke delovao je kao da sigurnim korakom ide ka trofeju, ali je PAOK u nastavku potpuno vratio utakmicu u život. Na minut do kraja prišao je na samo poen zaostatka i imao priliku čak i za izjednačenje, pre nego što je Olimpijakos u dramatičnoj završnici ipak sačuvao pobedu i došao do prvog trofeja u sezoni - 101:96.
Izabrane vesti
Tim Jorgosa Barcokasa mnogo lakše je dolazio do svojih poena, posebno koristeći prednost pod košem, dok je PAOK sve teže pronalazio rešenja u napadu. Ekipa iz Soluna neko vreme uspevala je da održi priključak, ali je razlika postepeno rasla, pa je Olimpijakos na veliki odmor otišao sa 14 poena viška.
Trinkijerijev tim, međutim, nije nameravao da se preda. Ubacio je čak 29 poena u trećoj četvrtini i pred poslednjih deset minuta spustio zaostatak na devet, dovoljno da nagovesti potpuno drugačiju završnicu od one koja se nazirala tokom prvog poluvremena.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
A onda je finale zaista dobilo dramu. Poenima Osmana i Markusa Foresta PAOK je na minut do kraja prišao na samo poen zaostatka i naterao Olimpijakos da strepi za trofej koji je do tada delovao gotovo sigurno. Žan Montero pogodio je važne poena, ali je Nik Kalates potom dobio čak dve prilike da trojkom vrati utakmicu u egal. Iskusni Grk oba puta je promašio, a Montero je sa linije penala odveo Olimpijakos na pet poena prednosti.
Ni tada se crno-beli nisu predali. Forest je ekspresno pogodio trojku i još jednom vratio nadu PAOK-u, ali je u narednom napadu ponovo fauliran plejmejker Olimpijakosa, koji je ostao miran sa penala i definitivno ugasio poslednju šansu za novi veliki preokret tima iz Soluna.
Kod osvajača Superkupa najefikasniji je bio Saša Vezenkov sa 25 poena i 10 skokova, Žan Montero dodao je 20, dok je Evan Furnije meč završio sa 19 poena.
Sa druge strane, PAOK je još jednom pokazao da bi ove sezone mogao da bude veoma neugodan rival i da se sa razlogom svrstava među glavne favorite Evrokupa. Markus Forest bio je najefikasniji sa 18 poena, dok su Džedi Osman i Kajl Aleksander ubacili po 15.