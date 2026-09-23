Junajted otpuštao ljude da bi uštedeo milione, duguje milijardu i već troši na san od dve milijarde

Sa poslovne strane, međutim, postoje i znaci oporavka. Junajted je objavio rekordni godišnji prihod od 677.600.000 funti (oko 788.000.000 evra), uz operativni profit od 22.600.000. To predstavlja ogroman zaokret u odnosu na sezonu 2023/24, kada je klub evidentirao gubitak od čak 113.200.000 funti. Posebno je zanimljivo što su rekordni prihodi ostvareni uprkos tome što Mančester junajted prvi put posle čitave decenije nije učestvovao u evropskim takmičenjima. Veliki deo finansijskog zaokreta posledica je politike smanjenja troškova koju je, od ulaska u klub, forsirao Džim Retklif. Junajted je tokom prethodnog perioda sproveo dva velika talasa otpuštanja, tokom kojih je posao izgubilo oko 450 ljudi, dok su ukupni troškovi plata smanjeni za 11.300.000 funti na godišnjem nivou i sada iznose 302.000.000 funti.

Klub navodi da je smanjenje pre svega rezultat promena u sastavu prvog tima, ali i programa smanjenja broja zaposlenih sprovedenog tokom prethodne dve finansijske godine. Junajted je uspeo da uštedi i deo novca koji je trebalo da bude isplaćen Rubenu Amorimu nakon prekida saradnje. Prvobitno se očekivalo da će otpremnina portugalskom treneru iznositi oko 16.500.000 funti, ali je njegov odlazak u Milan omogućio klubu da uštedi približno 8.500.000 funti.

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Ipak, na drugim mestima troškovi su snažno porasli. Neto finansijski rashodi iznosili su čak 69.600.000 funti, što je rast od 228,3 odsto. Iz Junajteda navode da je najveći deo povećanja posledica gubitaka nastalih zbog promena deviznih kurseva. Prema proceni stručnjaka za fudbalske finansije Kirana Megvajera, samo troškovi finansiranja koje je klub imao od dolaska porodice Glejzer 2005. godine sada su premašili 1.000.000.000 funti.

Upravo je dug jedna od centralnih tema već gotovo dve decenije na Old Trafordu. Nakon preuzimanja kluba od strane porodice Glejzer 2005. godine, veliki deo novca korišćenog za kupovinu prebačen je na sam klub kroz zaduženje. Taj istorijski dug i dalje postoji i trenutno iznosi približno 577.600.000 funti. Kada se tome doda 111.400.000 funti koje Junajted duguje kroz revolving kreditnu liniju, kao i obaveze prema drugim klubovima za ranije realizovane transfere, ukupna zaduženost i dalje premašuje 1.000.000.000 funti.

U poslovnim knjigama Junajteda nalazi se oko 473.000.000 funti evidentiranih kao "trgovinske i ostale obaveze", a izvori iz kluba navode da približno 75 odsto te sume predstavlja novac koji tek treba da bude isplaćen drugim klubovima za transfere igrača. Ukupan dug jeste smanjen u odnosu na kraj decembra, kada je iznosio oko 1.300.000.000 funti, ali finansijska konstrukcija kluba i dalje ostaje veoma opterećena.

Dodatnu pažnju privukao je i potez Junajteda tokom letnjeg refinansiranja. Klub je tada svom postojećem dugu dodao još 125.000.000 dolara, odnosno približno 94.100.000 funti. Junajted je sada potvrdio da je od tog novca 63.500.000 funti potrošeno na kupovinu zemljišta za novi stadion. Nije, međutim, detaljno objašnjeno gde je završio preostali deo tog novca.

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Plan je da novi stadion bude izgrađen svega 320 metara od sadašnjeg Old Traforda, a kompletan projekat mogao bi da košta više od 2.000.000.000 funti. Junajted insistira na tome da su dodatna sredstva bila namenjena upravo projektu stadiona, ali činjenica da se zaduženje nalazi u bilansu samog kluba dodatno je pojačala rasprave među navijačima. Posebno zato što deo njih smatra da je prvi tim tokom leta morao da dobije još veća ulaganja.

Junajted je tokom prelaznog roka potrošio 148.000.000 funti na trojicu fudbalera: Karlosa Balebu, Andreja Santosa i Jurija Tilemansa. To je, međutim, bilo manje od trećine iznosa koji je Mančester Siti izdvojio za pojačanja, pošto su Građani u ekipu investirali čak 458.000.000 funti. Prema navodima iz Engleske, Junajtedova letnja potrošnja bila je čak manja i od ulaganja novog premijerligaša Ipsviča.

Poseban problem za navijače predstavlja činjenica da nije doveden još jedan levi bek koji bi predstavljao konkurenciju Luku Šou, koji je već propustio tri utakmice zbog povrede. Nije stigla ni dodatna konkurencija u napadu za Benjamina Šeška. Slovenački reprezentativac propustio je pripremni period zbog problema sa potkolenicom, a ista povreda ponovo mu je napravila probleme tokom sezone. Zbog toga je deo pristalica uveren da su interesi prvog tima ponovo stavljeni u drugi plan u odnosu na finansijsko restrukturiranje i budući projekat stadiona.

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Izvršni direktor kluba Omar Berada, međutim, insistira da poslovni rezultati pokazuju da je Junajted krenuo pravim putem.

"Zadovoljni smo što smo ostvarili rekordne prihode. To pokazuje osnovnu snagu našeg poslovanja i direktan uticaj rada koji smo obavili tokom prethodne dve godine", poručio je Berada.

On je dodao da klub, uprkos pozitivnim rezultatima, neće odustajati od oprezne politike.

"Ovi rezultati potvrđuju da se krećemo u pravom smeru, ali ćemo nastaviti da primenjujemo disciplinovan pristup kako bi naše finansije ostale održive"

Berada je takođe naglasio da je Junajted tokom leta ojačao i mušku i žensku ekipu, kao i da se Liga šampiona ponovo vratila na Old Traford. Međutim, kritike ne stižu samo zbog muškog tima. Junajted se našao na udaru i zbog navodno nedovoljnog ulaganja u žensku ekipu, koja se trenutno nalazi na pretposlednjem mestu Superlige sa samo jednim osvojenim bodom iz prva tri kola. Retklif je prethodno više puta objašnjavao da klub mora da povuče bolne poteze kako bi zaustavio višegodišnje gubitke i napravio održiviji poslovni model.

Najnovije brojke pokazuju da taj proces zaista donosi određene rezultate. Prihodi su rekordni, operativni rezultat je ponovo pozitivan, a troškovi plata smanjeni. Ipak, druga strana bilansa ostaje znatno manje prijatna. Više od milijardu funti ukupnog duga, desetine miliona koje odlaze na finansijske troškove i projekat novog stadiona vredan više od dve milijarde jasno pokazuju da posao finansijskog oporavka Mančester junajteda još nije ni blizu završen.

Na Old Trafordu zato trenutno postoje dve paralelne slike. Jedna govori o rekordnim prihodima i pokušaju da se klub konačno postavi na zdravije temelje. Druga govori o milijardi funti duga, ogromnim budućim investicijama i navijačima koji se pitaju koliko će dugo sportski rezultati morati da čekaju da finansijsko sređivanje kluba počne da daje efekat i na terenu.