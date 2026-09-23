KSS organizovao "Edukativni seminar - promene pravila igre FIBA"

Predavači su bili FIBA savetnik za suđenje u FIBA Evropa Davorin Nakić i rukovodilac edukacije u odeljenju za sudije FIBA Evropa Miodrag Ličina, uz pomoć nacionalnog FIBA instruktora Zvezdana Jankovića.

Pozdravnu reč imao je predsednik KSS Nebojša Čović.

"Drago mi je da ste došli u ovom broju… Gospodina Nakića i gospodina Ličinu znate… Kao Košarkaški savez Srbije, rešili smo da napravimo ovaj edukativni skup zajedno sa ljudima iz FIBA. Žao mi je što to traje samo jedan dan i što smo sveli na tako kratko vreme, jer mislim da ima puno stvari o kojima bi ljudi iz FIBA mogli da nas informišu, mislim da ovo treba da postane neka vrsta tradicije svake godine, jer znanja i promena, odnosno promena i znanja da bi se uskladili sa promenama, nikad neće biti dosta. Ovog puta je skup vezan za promene pravila igre, koja su već deklarisana od strane FIBA i ušla su u zvanična košarkaška pravila, pa će gospodin Nakić i gospodin Ličina da vam iznesu sve te situacije. Inače, ovde je vrh, krem srpske košarke. Tu su svi klubovi, muški i ženski, pretežno sve sudije, tako da verujem da ćemo imati interesantno predavanje i da će nam to služiti za sve ono što vas čeka u novoj sezoni. Pred nama je nova sezona koja je uzbudljiva iz više razloga, kako u Prvoj muškoj ligi Srbije, tako i u regionalnoj košarci. Ovde su primećeni trendovi da kao da u našem regionu, a ja mislim pod regionom i prostor bivše Jugoslavije, kao da nemamo kadrove više ni u jednoj oblasti. To mi je onako interesantno, a znam da je ovaj naš region bivše Jugoslavije, jako, jako puno doprineo razvoju košarke, ne samo u Španiji, nego i u Turskoj, u Grčkoj i širom svih ostalih zemalja koje nisu u našem regionu. Znači, moramo da se borimo i za naš region, a mi moramo da se borimo za našu srpsku košarku, odnosno košarku u Srbiji. Verujem da ćemo i te izazove rešiti dogovorom i da ćemo ići napred, ali, kako god da bude, tu smo svi zajedno. Hvala gospodinu Nakiću, hvala gospodinu Ličini, hvala vam što ste došli i prepuštam vas sada gospodi iz FIBA…", rekao je Čović.

Ko osvaja Evroligu?

Teme su bile vrlo atraktivne: “Igrač u akciji šutiranja“, „Ometajuća greška (Disruptive foul) i Gruba greška (Flagrant foul)”, “Tehnička greška (Tehnical foul)” i „Ostale promene pravila (Other OBR Changes)”.

"Prvo, drago mi je što imam priliku da ponovo učestvujem aktivno u radu seminara sudija Prve lige, i ne samo sudija, pošto ovde imamo i trenere i igrače. Imam veliku čast, to moram da naglasim, i zadovoljstvo da radim na seminaru jedne od najboljih košarkaških zemalja na svetu. Radimo stvari koje su normalne, sudije su kroz ovo prošle, ponavljamo gradivo, na kraju ćemo malo još uraditi neke nove primere koji nisu ugledali svetlost javnosti, osim sudija koje su sudile kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona FIBA, ali su to klipovi sa utakmica koje je prvo zvanično takmičenje po novim pravilima. Imamo i drugu grupu, očekujem isto veliki odziv i to će biti malo drugačiji pristup, jer imamo samo sudije sa Druge muške, Prve ženske i Druge ženske lige…", objašnjava rukovodilac edukacije u odeljenju za sudije FIBA Evropa Miodrag Ličina.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Izuzetno zanimljivo predavanje, pored Ličine, održao je FIBA savetnik za suđenje u FIBA Evropa Davorin Nakić.

"Prvo, drago mi je da sam tu, drago mi je da vidim sastav u kojem se nalazimo: treneri, novinari i ostali učesnici košarke — košarkaške sudije i delegati. Ovo je jedinstvena prilika da imamo na jednom mestu uživo sve zainteresovane učesnike košarke u jednoj zemlji. Atmosfera je bila odlična i moram da naglasim da sam veoma zadovoljan", konstatovao je Nakić.

Organizacijom ovog jedinstvenog seminara u saradnji sa FIBA, Košarkaški savez Srbije još jednom je pokazao želju da nastavi sa edukacijom i unapređivanjem stručnih kadrova u cilju daljeg napretka srpske košarke na svim nivoima.