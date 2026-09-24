Holanđani ostali bez još jedne igle pred Srbiju
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 21:51
Povredio se i Brajan Brobi
Ćavijev debi na klupi Holandije je postao problematičan i pre nego što se desio jer je katalonski stručnjak uoči reprezentativnog okupljanja zbog povreda ostao bez napadača Donjela Malena i Džastina Klajverta. Pozvao je zamene, ali se sa novim problemima suočio na večerašnjem debiju protiv Nemačke.
U 35. minutu meča povredio se prvi napadač Brajan Brobi. Napadač Sanderlenda je uhvatio sprint da stigne loptu u napadu i posle nekoliko koraka se uhvatio za ložu i pao na teren. Nemci nisu prekidali igru dok je ležao i u nastavku akcije su postigli gol.
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Brobi je ostao da leži povređen i uskoro je zamenjen, a na teren je ušao jedini napadač u Ćavijevom timu Meks Merdink i upisao debi za nacionalni tim.
Na prvi pogled deluje da Brobija nećemo makar nekoliko nedelja videti na terenu, a sasvim izvesno je da će propustiti duel sa Srbijom u nedelju. Ćavi na spisak nije uvrstio napadača Vouta Veghorsta i Memfisa Depaja koji su bili članovi reprezentacije na prošlom Mundijalu, a sada će morati da se osloni isključivo na Meksa Merdinka. Mladi napadač igra za AZ Alkmar, bio je pozivan i na neke ranije spiskove, ali tek večeras je debitovao za Lale.