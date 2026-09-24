Holanđani ostali bez još jedne igle pred Srbiju

Ćavijev debi na klupi Holandije je postao problematičan i pre nego što se desio jer je katalonski stručnjak uoči reprezentativnog okupljanja zbog povreda ostao bez napadača Donjela Malena i Džastina Klajverta. Pozvao je zamene, ali se sa novim problemima suočio na večerašnjem debiju protiv Nemačke.

U 35. minutu meča povredio se prvi napadač Brajan Brobi. Napadač Sanderlenda je uhvatio sprint da stigne loptu u napadu i posle nekoliko koraka se uhvatio za ložu i pao na teren. Nemci nisu prekidali igru dok je ležao i u nastavku akcije su postigli gol.