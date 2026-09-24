Može li Gvalaseo da napravi novu senzaciju u Ekvadoru?
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 22:00
Independijente del Valje veliki favorit noćas (02.00) u četvrtfinalu kupa ove zemlje Južne Amerike
Dok se fudbalska sezona u Ekvadoru približava svojoj završnici, Gvalaseo će na svom stadionu Horhe Andrade Kantos noćas (02.00) da ugoste Independijente del Valje u četvrtfinalu Kupa Ekvadora.
Za Gualaseo ovo je prilika da na domaćem terenu napravi još jedan veliki korak i priredi novo iznenađenje, zakoračivši među četiri najbolje ekipe u takmičenju. Popularna Guala je mesto u četvrtfinalu izborila eliminacijom Makare u prethodnoj rundi, a Kup Ekvadora i ovog puta donosi sudar ekipa potpuno različitog statusa, ambicija i iskustva. Na travnatoj podlozi stadiona u Kuenki domaćin će pokušati da produži svoju avanturu, dok će Independijente del Valje tražiti prolaz u polufinale i nastavak borbe za još jedan trofej u sezoni.
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Pobednik ovog duela u narednoj fazi takmičenja odmeriće snage sa Sporting Delfinom. Gvalaseo je do četvrtfinala stigao kao jedno od prijatnijih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja takmičenja. Ipak, Guala paralelno vodi i borbu za opstanak u drugom rangu ekvadorskog fudbala, ali rezultati iz prethodnog perioda pokazuju da ekipa u završnicu sezone ulazi sa dovoljno samopouzdanja da pomrsi račune i znatno renomiranijim rivalima. U Seriji B, uprkos remiju bez golova protiv Portovijeha prošlog vikenda, Gvalaseo se nalazi na prvom mestu završnog heksagonalnog dela prvenstva. Ima samo bod manje od Deportivo Santo Dominga i praktično je već obezbedio ostanak u drugoligaškom društvu.
02.00: (9,50) Gualaseo (5,30) Independijente del Valje (1,27)
S druge strane, Independijente del Valje u ovaj susret ulazi nakon eliminacije od Flamenga u četvrtfinalu Kopa Libertadores. Ekvadorski predstavnik nije imao mnogo vremena da se zadrži na evropskom, odnosno južnoameričkom snu, jer ga sada očekuje završnica domaćih takmičenja. U prvenstvu Ekvadora ovog vikenda nije igrao, pošto je njegov duel sa Barselonom odložen, što je ekipi donelo dodatno vreme za regeneraciju, taktičku pripremu i fokusiranje na kup obavezu.
Los Rehados žele da sezonu završe osvajanjem još jednog trofeja. Praktično su već obezbedili titulu prvaka Ekvadora, pa se posle eliminacije iz Libertadoresa pažnja u potpunosti usmerava ka domaćim ciljevima. Kup Ekvadora predstavlja novu priliku za potvrdu dominacije na nacionalnoj sceni i potencijalni put ka dvostrukoj kruni. Međutim, kup utakmice često imaju drugačiju dinamiku od prvenstvenih, a naročito kada favorit gostuje ekipi koja nema šta da izgubi i koja u jedan meč može da unese svu energiju čitave sezone.
Gvalaseo će se između stativa osloniti na Aleksandera Erasa, dok bi poslednju liniju trebalo da predvode Rodi Salasar i Džastin Penjarijeta. U veznom redu važnu ulogu ima Đino Angulo, čiji bi zadatak trebalo da bude da poveže defanzivni blok sa ofanzivnim delom ekipe i donese dodatnu stabilnost u tranziciji. U napadu će najveća opasnost pretiti od Alisona i Marija Solisa, od kojih se očekuje da iskoriste svaki prostor koji im odbrana Independijentea eventualno ostavi.
Independijente će zbog izostanka Aldaira Kvintane imati Migela Peraltu na golu. Štoperi Mateo Karabahal i Ričard Šunke čine standardnu osnovu odbrane, dok se u organizaciji igre mnogo toga vrti oko iskusnog Juniora Sornose. Njegova sposobnost da promenom ritma, pasom između linija ili prekidom defanzivne strukture protivnika otvori prostor mogla bi da bude jedan od važnih faktora utakmice. Uz njega se očekuje doprinos Darvina Gvažue i Matijasa Perelja, dok bi Emerson Pate i Đorkaefer Rask trebalo da budu među igračima zaduženim za završnicu akcija i konkretnu realizaciju.
Ove dve ekipe imaju i veoma svež međusobni susret iz prošlogodišnjeg izdanja Kupa Ekvadora. Dve ekipe sastale su se 8. oktobra 2025. godine, a Independijente del Valje tada je bio nemilosrdan pobedivši Gvalaseo sa čak 6:0 i upravo tom ubedljivom pobedom izborio plasman u četvrtfinale. Taj rezultat svakako predstavlja deo istorije međusobnih duela, ali predstojeći susret donosi sasvim drugačiji kontekst i novu utakmicu u kojoj prethodni ogršaji ne znače mnogo kada lopta ponovo krene sa centra.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
KUP EKVADORA – ČETVRTFINALE
Petak
02.00: (9,50) Gvalaseo (5,30) Independijente del Valje (1,27)
***kvote su podložne promenama