Može li Gvalaseo da napravi novu senzaciju u Ekvadoru?

Pobednik ovog duela u narednoj fazi takmičenja odmeriće snage sa Sporting Delfinom. Gvalaseo je do četvrtfinala stigao kao jedno od prijatnijih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja takmičenja. Ipak, Guala paralelno vodi i borbu za opstanak u drugom rangu ekvadorskog fudbala, ali rezultati iz prethodnog perioda pokazuju da ekipa u završnicu sezone ulazi sa dovoljno samopouzdanja da pomrsi račune i znatno renomiranijim rivalima. U Seriji B, uprkos remiju bez golova protiv Portovijeha prošlog vikenda, Gvalaseo se nalazi na prvom mestu završnog heksagonalnog dela prvenstva. Ima samo bod manje od Deportivo Santo Dominga i praktično je već obezbedio ostanak u drugoligaškom društvu.

02.00: (9,50) Gualaseo (5,30) Independijente del Valje (1,27)

S druge strane, Independijente del Valje u ovaj susret ulazi nakon eliminacije od Flamenga u četvrtfinalu Kopa Libertadores. Ekvadorski predstavnik nije imao mnogo vremena da se zadrži na evropskom, odnosno južnoameričkom snu, jer ga sada očekuje završnica domaćih takmičenja. U prvenstvu Ekvadora ovog vikenda nije igrao, pošto je njegov duel sa Barselonom odložen, što je ekipi donelo dodatno vreme za regeneraciju, taktičku pripremu i fokusiranje na kup obavezu.

Los Rehados žele da sezonu završe osvajanjem još jednog trofeja. Praktično su već obezbedili titulu prvaka Ekvadora, pa se posle eliminacije iz Libertadoresa pažnja u potpunosti usmerava ka domaćim ciljevima. Kup Ekvadora predstavlja novu priliku za potvrdu dominacije na nacionalnoj sceni i potencijalni put ka dvostrukoj kruni. Međutim, kup utakmice često imaju drugačiju dinamiku od prvenstvenih, a naročito kada favorit gostuje ekipi koja nema šta da izgubi i koja u jedan meč može da unese svu energiju čitave sezone.