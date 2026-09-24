Adejemi sa pet metara preko gola, Klopova reakcija glavna atrakcija (VIDEO)

Vodila je Namečka nakon prvih 45 minuta u Amsterdamu, nije loše izgledala na debiju Jirgena Klopa, međutim lako je mogla da ima prednost i od 2:0. U smiraj prvog dela (39. minut) Karim Adejemi našao u situaciji koju nije smeo da propusti, lepo ga je uposlio Natanijel Braun, međutim usledio je udarac preko praznog gola sa samo pet-šest metara. Uzdahnuo je čitav stadion, a kamera uhvatila Klopovu reakciju koja je istog trena postala bitnija od samog promašaja...