Adejemi sa pet metara preko gola, Klopova reakcija glavna atrakcija (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 21:50
Nemci lako mogli da vode 2:0 u Amsterdamu posle prvih 45 minuta...
Vodila je Namečka nakon prvih 45 minuta u Amsterdamu, nije loše izgledala na debiju Jirgena Klopa, međutim lako je mogla da ima prednost i od 2:0. U smiraj prvog dela (39. minut) Karim Adejemi našao u situaciji koju nije smeo da propusti, lepo ga je uposlio Natanijel Braun, međutim usledio je udarac preko praznog gola sa samo pet-šest metara. Uzdahnuo je čitav stadion, a kamera uhvatila Klopovu reakciju koja je istog trena postala bitnija od samog promašaja...
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