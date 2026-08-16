Završeno: Lampardov napadački paket od 45.000.000
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 10:02
Deluje kao sasvim dobar posao novog premijerligaša...
Otkupili su golmana Karla Rašvorta (25) od Brajtona, odbranu pojačali Orelom Amendom (22) iz Ajntrahta (platili ga 18.000.000 evra), stiglo je i skupoceno krilo Lum Čauna (22) iz Barnlija (23.000.000), zatim nekoliko centralnih vezista (najskuplji Kejleb Jirenki iz Nordsjelanda, 27.000.000), pa je za očekivati bilo da Frenk Lampard u finišu prelaznog roka krene i po napadače.
Ono o čemu se šuškalo i što se najavljivalo prethodnih dana, sinoć je dobilo neku vrstu potvrde. U razmaku od samo nekoliko sati, novi-stari premijerligaš obezbedio je dolazak dvojice golgetera - Sidikija Šerifa (19) iz Fenerbahčea i Taiva Avonijia (29) iz Notingem Foresta.
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O mladog momka iz Gvineje zimus se otimalo nekoliko vrhunskih klubova, a on se na kraju odlučio za Fenerbahče, gde se nije usrećio - tek 12 utakmica u prvenstvu (645 minuta) i dva gola. Turci su ga isprva uzeli na pozajmicu od Anžea (za 4.000.000), ovog leta ga i otkupili (za 18.000.000), ali samo da bi ga kasnije preprodali, znajući da njegov potencijal vredi više nego što će uložiti.
U zavisnosti od izvora, navodi se da je Koventri za Šerifa iskeširao oko između 23 i 25 miliona evra. Lekarski pregledi trebalo bi da budu odrađeni tokom današnjeg dana, a onda sledi potpis petogodišnjeg ugovora.
Završio je Lampardov tim sve formalnosti i oko Avonijia. Želeli su u Koventriju i jednog iskusnijeg centarfora, kome neće biti potrebno prilagođavanje na ligu. Nigerijac se dokazao u Premijeršipu (na 90 utakmica postigao 21 gol), dobar je za svlačionocu, ne pravi probleme ni kada je rezerve, što nije zanemarljivo u situaciji gde će najmanje trojica igrača konkurisati za jedno mesto najisturenijeg napadača.
Transfer-insajderi donose vest da će Notingem na konto obeštećenja dobiti oko 20.000.000 evra.
Računajući ova dva posla (zbirno 45.000.000), Koventri je ovog leta potrošio 152.000.000 evra. A pazar još nije završen...