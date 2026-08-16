Završeno: Lampardov napadački paket od 45.000.000

Otkupili su golmana Karla Rašvorta (25) od Brajtona, odbranu pojačali Orelom Amendom (22) iz Ajntrahta (platili ga 18.000.000 evra), stiglo je i skupoceno krilo Lum Čauna (22) iz Barnlija (23.000.000), zatim nekoliko centralnih vezista (najskuplji Kejleb Jirenki iz Nordsjelanda, 27.000.000), pa je za očekivati bilo da Frenk Lampard u finišu prelaznog roka krene i po napadače.

Ono o čemu se šuškalo i što se najavljivalo prethodnih dana, sinoć je dobilo neku vrstu potvrde. U razmaku od samo nekoliko sati, novi-stari premijerligaš obezbedio je dolazak dvojice golgetera - Sidikija Šerifa (19) iz Fenerbahčea i Taiva Avonijia (29) iz Notingem Foresta.