Pazarci bi reprizu proleća na Marakani

I tako je godinama bilo na sportskom zdanju u Ljutice Bogdana. Crveno-beli su po pravilu lako i brzo rešavali rebus iz pazarske kotline, padale su "petarde", bila i "osmica" u polufinalu nacionalnog kupa. Potrajalo je tako sve do pre tri godine i kusur, kada je pri spuštanju zavese na plej-of Mozzart Bet Superlige plen podeljen na ravne časti (2:2). Na klupi gostiju sedeo je Davor Berber.

Opet je Crvena zvezda povratila apsolutni primat u međusobnim okršajima sa Pazarom, ali proletos druga priča. Četa Nenada Lalatovića iznenadila je ekipu koja već skoro deceniju dominira domaćom fudbalskom scenom. Golovima Fjerija Kocebua i Džonsona Daude u završnici meča poništena je prednost devetostrukog uzastopnog šampiona države sa potpisom Marka Arnautovića - 2:1.

Uprkos brojnim letnjim promenama u igračkom kadru, dres superligaša sa obala Jošanice i Raške još nose Kocebu i Dauda. Holanđanin i Nigerijac u međuvremenu su dodatno popravili status u ambicioznom kolektivu i izborili se za pozicije startera, pa njihovo (verovatno) učešće u večerašnjoj utakmici četvrtog kola Mozzart Bet Superlige (20.00, Arena Sport Premium 1) mnogim zaljubljenicima u plavu boju budi nadu da je moguć još jedan pozitivan rezultat na "Rajku Mitiću".

20.00: (1.10) Crvena zvezda (11.0) Novi Pazar (18.0)

Realno, drugačiji je takmičarski momenat u odnosu na pomenuta dva vojevanja Crvene zvezde i Novog Pazara na najvećem srpskom stadionu. Aktuelna borba za ligaške bodove na samom je početku, pa favoriti žele da budu na maksimumu, izbegnu neprijatna iznenađenja i olakšaju sebi putanju do željenog cilja. U takvoj situaciji značajno je teže prirediti senzaciju i malo zakinuti kandidata za učešće na najelitnijoj evropskoj sceni.

Trener Plavih, Strahinja Pandurović i iskusni desni bek Aleksandar Miljković su na redovnom brifingu sa predstavnicima medija ocenili da im poraz skupocene družine Dejana Stankovića u prvom susretu treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoela Ber Ševe u Sombathelju (0:1) otežava položaj, ali ima na Gradskom stadionu i onih što drugačije gledaju na stvari. Oko 22.00 znaćemo ko bolje prognozira, mada nije logično da za autsajdera na papiru bude bilo kakvog imperativa, osim da se pošteno pristupi poslu, uz voljni momenat do gornjih granica. Samo tako može da dođe i potencijna nagrada.

Novi Pazar je u dosadašnja tri kola elitne srpske divizije osvojio četiri boda. Konstatujući isključivo trenutnu tabelu, manje-više i srazmerno nekom odnosu snaga. Pobeđen je slabije rangirani kragujevački Radnički 1923 u Pazaru (1:0), zarađen bod protiv Mladosti u Lučanima (0:0), koja za korak kasni, i potpisana kapitulacija u vojevanju kod kuće sa OFK Beograd Mozzart Betom (1:4), čime su Romantičari pretekli Pazarce.

Izazov na popularnoj Marakani neuporedivo je veći od prethodna tri, a biće zanimljivo videti koji tim će da izvede Pandurović. Napadač Fejsal Mulić zbog povrede je verovatno opet van dometa, što je ogroman hendikep, ali su poslednje akvizicije Kahim Dikson, Tomislav Dadić i Dimitrije Janković, koji su manje ili više nastupili i protiv Romantičara, imali nešto vremena da se adaptiraju na novu sredinu i obaveze.

Novi Pazar bi na "Rajku Mitiću" mogao da izgleda ovako, u formaciji 4-2-3-1: Preković - Miljković, Hadžimujović, Marinković, Dadić - Togbe, Davidović - Sadi, Janković, Dauda - Kocebu.

MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO

subota

20.00: (1.10) Crvena zvezda (11.0) Novi Pazar (18.0)

20.00: (1.37) Radnički 1923 (4.80) Zemun (9.00)

nedelja

20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)

20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)

21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)

21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)

odloženo

Radnički Niš - Partizan

***kvote su podložne promenama