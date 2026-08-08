BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PSV – FORTUNA SITARD (tip 1, kvota 1,17) – početak 20.00

Otišao je najbolji igrač PSV-a prošle sezone, Marokanac Saibari u Bajern, ali PSV je zadržao šampionski tim, pa je četa Petera Boša prvi favorit za titulu. Filipa Kostića neće biti u timu Filipsovaca na premijeri Eredivizije jer je stigao tek pre tri dana kao slobodan igrač iz Juventusa. Na poslednjih osam mečeva ovih timova dolazio je tip GG. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

AZ ALKMAR – ADO DEN HAG (tip 1, kvota 1,45) – početak 21.00

Nije AZ prošle sezone bio konkurentan najboljim klubovima u Erediviziji, ali je osvojio Kup Holandije i prošle nedelje Superkup posle ubedljivog trijumfa nad PSV-om sa čak 4:0. ADO se vratio u holandsku elitu, ali se ne očekuju čuda od tima iz Den Haga, samo da ostane u ligi.

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ESTRELA AMADORA – SPORTING LISABON (tip 2, kvota 1,27) – početak 21.30

Lavovi iz Lisabona su drastično promenili tim za narednu sezonu. Ključni igrači kao što su Kenda, Hjulmand i Trinkao su napustili portugalskgo vicšampiona i četvrtfinalistu Lige šampiona, a jednom nogom u Notingem Forestu je i Usman Diomande. Ipak, Rui Boržes i dalje ima tim koji je kadar da vrati titulu na Žoze Alvalade sa Dragaa. Za Amadoru igra nekadašnji štoper Zvezde Stefan Leković. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

KARDIF – SVINDON (tip 1, kvota 1,30) – početak 16.00

Počeo je fudbal u Engleskoj mečevima Liga kupa Engleske. Kardif poslednjih godina nije ni blizu povratka u Premijer ligu. Tavori u Čempionšipu. U Velsu ima ulogu favorita protiv četvrtoligaša Svindona.

LESTER – NORTEMPTON (tip 1, kvota 1,25) – početak 16.00

Pre devet godina šampion Engleske, ali došli su crni dani Lisica sa King Pauera. Lester je ispao u treći rang, Ligu 1. Nortempton će naredne sezone da igra u Ligi 2, odnosno četvrtoj engleskoj ligi.

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