Betoniranje Arsenala

Bruno Gimarais stigao je i zvanično, plaćeno je obeštećenje od 87.500.000 evra za brazilskog reprezentativca i što bi rekli Englezi, za ono što je Mikel Arteta tražio – ovo je "bargain". Nije možda baš najtačnije reći da je u situaciji kada je ovoliki novac potrošen, onaj koji je toliko platio dobro prošao, ali da ponovimo, s obzirom na to šta su na Emiratima tražili, bolje teško da je moglo. Prvi (veliki) problem za prvaka Engleske je rešen, jedan od dva poslednja delića slagalice je tu. Ostaje još da Andrea Berta španskom stručnjaku podari zvučno ime na levom krilu - teško da je Hristos Colis još uvek taj - kako bi ovaj imao tim kvalitetno popunjen na svim pozicijama.

Nema čekanja, nema eksperimentisanja. Ovog leta kod Mikela Artete ide se 'u glavu', konkretno i bogato, šampionski. Nema više izmišljanja sa vezistama Brentforda - uz svako dužno poštovanje Kristijanu Norgardu koji je i zvanično prešao u Everton - nema igrača koji će se van svog primarnog mesta spuštati na šesticu i osmicu u zavisnosti kakva je situacija, ne mora da se cedi u veznom redu suva drenovina jer je Arsenal imao novca da istrese za elitnog fudbalera. Za idealnog saborca jednom od zamenika kapitena Deklanu Rajsu u veznom redu, da se betonira tandem u sredini, da se popune sve rupe i štrikliraju sva polja na često klimavim pozicijama u redovima šampiona Premijer lige. Sada su i šestica i osmica za ulivanje straha protivnicima i ulivanje sigurnosti svojima.

Prošle sezone morao je Martin Subimendi da igra do granica svih mogućnosti pored Deklana Rajsa, pošto su njih dvojica jedini igrali više od nezamenjivog golmana Davida Raje. A kada je došao kraj sezone, videlo se da su na rezervi. Kako to obično biva kada krene lampica da svetli, nijedna pumpa ne radi ili ne može da se plati karticom, pa mora da se uzda i u više sile da bi se do kuće došlo, makar i na gurku. Videlo se i pred finale Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena da će morati da posegne španski trener za drugim rešenjem umesto sunarodnika kog izuzetno ceni, zbog čega smo videli Majlsa Luisa Skelija na terenu, kom nije baš verovao tokom sezone, jer je maltene izrabljivao pomenuti dvojac u veznom redu tokom jedne od najnapornijih sezona za londonski tim, koja se na kraju i srećno završila.

To što je bilo sreće, radosti, vatrometa i parade u otvorenom autobusu posle više od dve decenije, ne znači da je sve kako treba. 'Milion puta' je pričao Arteta da sada, kao šampioni, moraju da budu još jači i još bolji. I ne da nije pričao u prazno, nego su se odmah iz uprave bacili na posao da mu obezbede to što traži. Za sada je ovaj prelazni rok dosta drugačiji nego ranije, gde odmah dovede još jednog golmana i par defanzivaca - a nije da nije doveo čuvara mreže u vidu Ijana Melijea iz Lidsa, ali to nek ostane po strani - posebno jer su se odmah isprsili za vezistu. Nema više izmišljanja, nema više jednih te istih opcija za barem 55, 60 utakmica naredne sezone, nema više pokrivalica i iznuđenih rešenja u zavisnosti od date situacije. Kako ne bi bilo problema, Mikel Arteta zamenio je potporni zid kuće na Emiratima i doveo kapitena Njukasla, koji ima dovoljno pluseva da ispravi svaki minus u veznom redu. Pre nego što krenu da se nabrajaju igrački kvaliteti, bio je potreban španskom treneru još jedan lider u svlačionici, neko sa čvrstom kičmom i jakim glasnim žicama, što je opet taman za savršeni par sa Deklanom Rajsom kao trenutno glavnim motorom ekipe u svakom smislu. Jeste Martin Edegor i dalje kapiten, Bukajo Saka ume da bude prvi zamenik ofanzivnom veznom iz Norveške, ali današnji Patrik Vijera arsenalovski - bez drvlja i kamenja zbog poređenja - odavno je Deklan Rajs kao vokalni lider ekipe. Sada dobija nekog ko će mu biti desna ruka ne samo na sredini terena, već i u svlačionici. Jako bitno za ovu ekipu, koja je godinama umela da ima manjak karaktera i mekanost na tom polju, koja je često koštala.