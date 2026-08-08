Štrobl je novi Nagelsman, Volfzburg želi ekspresan povratak u Bundesligu

Da sve bude gore, klub koji je sa Otom Rehagelom 1998. godine na sjajan način došao do titule prvaka Nemačke kao povratnik u elitu, pune četiri sezone je igrao u trećem rangu, od 2018/19 do sezone 2021/22, kada su se izborili za povratak u Cvajtu.

20.30: (1,58) Volfzburg (4,10) Kajzerslautern (5,70)

Za Volfzburg, Cvajta je, nadaju se u klubu, samo privremeno stanište. Želja svih u redovima Vukova je da se ekspresno vrate u elitu, ali svesni su da to neće ići tako glatko, jer je konkurencija jaka. Iako mnogi nemački stručnjaci apostrofiraju da je Volfzburg svakako favorit za promociju, ostaje da se vidi kako će se stvari razvijati tamo gde je najvažnije, na terenu.

Tobijas Štrobl je mlad stručnjak, ima samo 38 godina i došao je iz trećeligaša Verla. On je dobio zadatak da Volfzburg vrati u Bundesligu. Ima jasnu ideju kako njegov tim želi da igra.

"Ja sam od onih trenera koji su opsednuti posedom lopte. Ne želim da to bude 'mrtav posed', već onaj koji ćemo razvijati uz brzu igru, jak intenzitet, uvek napadajući gol protivnika", kaže Štrobl.

Mnogi ga već sada porede sa Jirgenim Klopom i Julijanom Nagelsmanom, ali on kaže da mora mnogo da radi da bi bio kao oni. Mnogi ga vide i kao Fabijana Hircelera iz perioda kada se probijao sa Sankt Paulijem.

"Prva reakcija na poređenja bila je, ovo je divno. Ali odmah sam postao svestan realnosti. Ne, nisam kao oni, miljama sam daleko od njih. Želim pre svega da budem najbolja verzija sebe", iskren je trener Vukova.

Pod njegovom komandom, Verl, koji je bio šesti prošle sezone u trećoj ligi, bio je prava mašina za golove, postigao ih je čak 82. Imali su gol razliku od +34, najbolju u ligi.

Kada je u pitanju Kajzerslautern, oni su godinama unazad u sredini tabele. Prošlu su završili kao šesti i trener Torsten Liberkneht je uveren da ove sezone mogu da budu i bolji, mada nije želeo da prognozira krajnju poziciju.

"Znam da bismo trebalo da budemo bolji nego prošle sezone. Možda biste trebali da me pitate za prognozu tamo posle desetog kola, tada ću moći da vam dam jasniji odgovor", kaže Liberkneht.

Svakako, ističe da je Volfzburg favorit, ali da na premijeri neće imati lak posao.

"Oni su među glavnim favoritima, s obzirom na imena igrača i postojeću strukturu. Igrače koje su doveli nisu birali slučajno, mnogi od njih poznaju dobro ovu ligu. Ipak, i mi imamo nešto da ponudimo i svakako je da ćemo protivnike naterati da misle o tome", zaključio je trener Kajzerslauterna.

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NEMAČKA 2 – 1. KOLO

Petak

Bohum - Herta 0:1 (0:1)

/Groning 39/

Subota

13.00: (2,15) Darmštat (3,50) Holštajn Kil (3,30)

13.00: (1,65) Hajdenhajm (3,70) Osnabrik (5,60)

13.00: (2,70) Karlsrue (3,40) Arminija Bilefeld (2,55)

13.00: (1,80) Magdeburg (3,60) Ajntraht Braunšvajg (4,60)

20.30: (1,58) Volfzburg (4,10) Kajzerslautern (5,70)

Nedelja

13.30: (3,20) Energi Kotbus (3,50) Hanover (2,20)

13.30: (2,25) Nirnberg (3,45) Dinamo Drezden (3,15)

13.30: (1,90) Sankt Pauli (3,50) Grojter Firt (4,10)

***Kvote su podložne promenama