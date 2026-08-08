Ostoja Mijailović o odlasku direktora regionalnog takmičenja: ABA liga neće biti ugrožena

Mijailović je u zvaničnom obraćanju istakao da će rukovodstvo lige brzo reagovati, ali i naglasio da ova odluka neće uticati na regularnost i nesmetano odvijanje takmičenja.

„Obavešten sam o želji sportskog direktora Milije Vojinovića da napusti tu funkciju kako bi se posvetio novim profesionalnim izazovima. S tim u vezi u najkraćem roku obaviću konsultacije sa članovima Predsedništva ABA lige kako bismo zauzeli zajednički stav i preduzeli dalje korake. Ono što je svakako najvažnije istaći da ukoliko i bude bilo kakvih promena, funkcionisanje Lige i samog takmičenja u tom sportskom delu ni na koji način neće biti ugroženo, jer imamo uhodan i dobro razrađen sistem. O svim detaljima i odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena”, izjavio je Ostoja Mijailović koji trenutno obavlja dve funkcije, predsednik Partizana, kao i ABA lige po propozicijama takmičenja.