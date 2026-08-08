Ostoja Mijailović o odlasku direktora regionalnog takmičenja: ABA liga neće biti ugrožena
Vreme čitanja: 1min | sub. 08.08.26. | 12:43
Milija Vojinović po svemu sudeći napušta dugogodišnju funkciju
Predsednik ABA Lige Ostoja Mijailović oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom odluke dugogodišnjeg sportskog direktora regionalnog takmičenja, Milije Vojinovića, da se povuče sa te funkcije.
Prema saznanjima Sport Kluba, razlog Vojinovićevog odlaska jesu novi profesionalni izazovi u srpskoj košarci – on bi ubrzo trebalo i zvanično da preuzme direktorsku poziciju u KK Vojvodina i stavi se na čelo ambicioznog projekta novosadskog kluba.
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Mijailović je u zvaničnom obraćanju istakao da će rukovodstvo lige brzo reagovati, ali i naglasio da ova odluka neće uticati na regularnost i nesmetano odvijanje takmičenja.
„Obavešten sam o želji sportskog direktora Milije Vojinovića da napusti tu funkciju kako bi se posvetio novim profesionalnim izazovima. S tim u vezi u najkraćem roku obaviću konsultacije sa članovima Predsedništva ABA lige kako bismo zauzeli zajednički stav i preduzeli dalje korake. Ono što je svakako najvažnije istaći da ukoliko i bude bilo kakvih promena, funkcionisanje Lige i samog takmičenja u tom sportskom delu ni na koji način neće biti ugroženo, jer imamo uhodan i dobro razrađen sistem. O svim detaljima i odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena”, izjavio je Ostoja Mijailović koji trenutno obavlja dve funkcije, predsednik Partizana, kao i ABA lige po propozicijama takmičenja.