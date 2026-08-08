Zvanično: Saša Lukić postao "Traktor boj"

Lukić je dodao da je ponosan zbog potpisa i da jedva čeka da istrči na teren sa novim saigračima.

"Znam da ovaj klub ima veliku istoriju i sjajne navijače. Zato sam nestrpljiv da sezona počne. Već sam igrao na Portman Roudi i atmosfera na tribinama mi je ostala u sećanju kao jedna od najboljih koju sam doživeo. Jedva čekam prvu utakmicu kod kuće. Igram na poziciji između dva kaznena prostora i u svakom trenutku na terenu dajem sve od sebe", rekao je nekadašnji đak Partizana.

Srpski vezista se, takođe, porukom na društvenim mrežama oprostio od Fulama i njegovih navijača.

"Nikada nije lako otići, ali posle četiri nezaboravne sezone, došlo je i vreme za rastanak. Želim da se zahvalim klubu, saigračima, stručnom štabu i posebno navijačima na podršci, poverenju i nezaboravnim uspomenama. Bila je čast nositi ovaj grb i predstavljati klub takve istorije. Odlazim pun zahvalnosti i želim Fulamu sve najbolje u budućnosti. Hvala na svemu, do sledećeg puta", napisao je Saša Lukić.

Ipsvičevi fudbaleri danas imaju pripremnu utakmicu protiv Rajo Valjekana na svom stadionu, potom će 15. avgusta odmeriti snage sa Union Berlinom, a u sezonu 2026/27 zvanično ulaze duelom sa Sanderlendom, 22. avgusta na Portman Roudu u prvom kolu Premijer lige.