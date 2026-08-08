Zvanično: Saša Lukić postao "Traktor boj"
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 13:16
Ipsvič predstavio srpskog reprezentativca
Posle tri i po sezone u Fulamu, Saša Lukić je napustio Krejven kotidž, ali ne i Premijer ligu. Reprezentativac Srbije karijeru nastavlja u Ipsviču, povratniku u najjači rang engleskog fudbala. Ugovor je potpisan do 2030. godine, što je zvanično objavljeno, dok iznos obeštećenja nije saopšten. Nezvanično, klub sa Portman Rouda platio je Fulamu 10.500.000 evra za transfer Šapčanina koji će kroz nekoliko dana (13. avgusta) proslaviti 30. rođendan.
Preko 100.000.000 evra potrošili su "Traktor bojsi" ovog leta na jačanje igračkog kadra, a od Lukića očekuju da doprinese iskustvom.
"Sa skoro 100 premijerligaških nastupa, Saša zna šta je potrebno za takmičenje na ovom nivou. Bio je konstantno standardan tokom perioda u Fulamu. Oduševljeni smo zbog njegovog dolaska, koji će nam omogućiti da pojačamo veoma važnu poziciju u timu", istakao je trener Ipsviča, Geri O'Nil.
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Lukić je dodao da je ponosan zbog potpisa i da jedva čeka da istrči na teren sa novim saigračima.
"Znam da ovaj klub ima veliku istoriju i sjajne navijače. Zato sam nestrpljiv da sezona počne. Već sam igrao na Portman Roudi i atmosfera na tribinama mi je ostala u sećanju kao jedna od najboljih koju sam doživeo. Jedva čekam prvu utakmicu kod kuće. Igram na poziciji između dva kaznena prostora i u svakom trenutku na terenu dajem sve od sebe", rekao je nekadašnji đak Partizana.
Srpski vezista se, takođe, porukom na društvenim mrežama oprostio od Fulama i njegovih navijača.
"Nikada nije lako otići, ali posle četiri nezaboravne sezone, došlo je i vreme za rastanak. Želim da se zahvalim klubu, saigračima, stručnom štabu i posebno navijačima na podršci, poverenju i nezaboravnim uspomenama. Bila je čast nositi ovaj grb i predstavljati klub takve istorije. Odlazim pun zahvalnosti i želim Fulamu sve najbolje u budućnosti. Hvala na svemu, do sledećeg puta", napisao je Saša Lukić.
Ipsvičevi fudbaleri danas imaju pripremnu utakmicu protiv Rajo Valjekana na svom stadionu, potom će 15. avgusta odmeriti snage sa Union Berlinom, a u sezonu 2026/27 zvanično ulaze duelom sa Sanderlendom, 22. avgusta na Portman Roudu u prvom kolu Premijer lige.