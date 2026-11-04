Đorđe Gagić na Crvenom krstu
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 19:26
Iskusni centar pojačao BKK Radnički
Nekadašnji srpski reprezentativac Đorđe Gagić novi je košarkaš ekipe BKK Radnički. Iskusni centar pojačao je ekipu sa Crvenog krsta i nastupaće za njih do kraja sezone, saopštio je BKK Radnički.
Dolazak 35-godišnjeg igrača je veliko pojačanje za ekipu Stefana Atanackovića, što zbog kvaliteta, što zbog iskustva koje donosi. Veliki je broj mladih igrača na Crvenom krstu koji će moći da uče od veterana, pa će imati ulogu i mentora u novoj ekipi.
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Poslednje angažmane je imao u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sada se vraća u Srbiju, gde je nastupao za Hemofarm, Partizan Mozzart Bet i Borac iz Čačka. U mlađim kategorijama igrao je za FMP, Vojvodinu i Crvenu zvezdu. Za reprezentaciju Srbije nastupao je od 2013. do 2019. godine. Što se tiče stranih klubova, internacionalno iskustvo sticao je u Turskoj, Italiji, Španiji, Belorusiji, Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Litvaniji i Francuskoj, nastupajući, između ostalih, za Gazijantep, Brindizi, Tenerife, Cmoki Minsk, Aris, Igokeu, Lijetkabelis i Vulvse iz Viljnusa.
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Kada je pre dve sezone igrao za čačanski Borac, pokazao je da još ima dobre i ozbiljne košarke u njemu, pošto je za 22,6 minuta u proseku beležio 10,9 poena, 5,7 skokova i 2,1 asistenciju u ABA ligi. Posle epizoda u Aziji, ponovo je u Srbiji, samo na nivou Košarkaške lige Srbije. BKK Radnički nije dobro počeo sezonu, tako da će im biti potrebna pomoć stamenog centra.
Inače, BKK Radnički je ujedno i filijala Crvene zvezde trenutno, gde na dvojnoj registraciji igraju Andrej Bjelić, Sava Đurić, Andrej Božić i Aleksej Nedeljković.
Posle pet odigranih utakmica, BKK Radnički je na poslednjem mestu na tabeli Košarkaške lige Srbije, sa svih pet poraza.