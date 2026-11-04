Đorđe Gagić na Crvenom krstu

Poslednje angažmane je imao u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sada se vraća u Srbiju, gde je nastupao za Hemofarm, Partizan Mozzart Bet i Borac iz Čačka. U mlađim kategorijama igrao je za FMP, Vojvodinu i Crvenu zvezdu. Za reprezentaciju Srbije nastupao je od 2013. do 2019. godine. Što se tiče stranih klubova, internacionalno iskustvo sticao je u Turskoj, Italiji, Španiji, Belorusiji, Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Litvaniji i Francuskoj, nastupajući, između ostalih, za Gazijantep, Brindizi, Tenerife, Cmoki Minsk, Aris, Igokeu, Lijetkabelis i Vulvse iz Viljnusa.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Kada je pre dve sezone igrao za čačanski Borac, pokazao je da još ima dobre i ozbiljne košarke u njemu, pošto je za 22,6 minuta u proseku beležio 10,9 poena, 5,7 skokova i 2,1 asistenciju u ABA ligi. Posle epizoda u Aziji, ponovo je u Srbiji, samo na nivou Košarkaške lige Srbije. BKK Radnički nije dobro počeo sezonu, tako da će im biti potrebna pomoć stamenog centra.