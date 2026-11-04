Potpuna konfuzija u Njukaslu: Trener krivi fudbalere, oni kivni što ih je javno prozvao
Vreme čitanja: 3min | sre. 04.11.26. | 19:09
Mediji u Engleskoj otkrivaju da su igrači Svraka ljuti na Matijasa Jajslea koji je javno na konferenciji svalio kompletnu krivicu za loše rezultate na njih
Problemi Njukasla sve su dublji, a posle poraza od Evertona (0:1) na Sent Džejms Parku isplivale su informacije koje ukazuju da nešto ozbiljno ne funkcioniše na relaciji između trenera Matijasa Jajslea i njegovih fudbalera. Kako otkriva Dejli mejl, veliki broj igrača je zbunjen taktičkim zahtevima nemačkog stručnjaka i nisu sigurni šta se tačno od njih očekuje na terenu.
Jajsle je posle utakmice javno izrazio nezadovoljstvo činjenicom da ekipa nije sprovela u delo ono što je pripremano na treninzima. Posebno mu je zasmetalo učestalo slanje dugih lopti, iako takav pristup nije bio deo plana. Igračima je zamerio i nedovoljno agresivan presing, kao i prespor protok lopte na protivničkoj polovini. A, kako mediji u Engleskoj javljaju, igrače je povredilo to što je trener Jajsle posle utakmice sa Evertonom svu krivicu svalio na njih, što je dodatno podgrejalo lošu atmosferu u svlačionici.
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Izvori bliski svlačionici tvrde da problem nije u nedostatku želje, već u nejasnim instrukcijama. Fudbaleri i dalje ipak podržavaju trenera i žele da pronađu izlaz iz krize, ali istovremeno očekuju konkretnije smernice. Pojedini se pitaju i zbog čega ekipa uporno igra sa klasičnom "desetkom", iako u sastavu nema prirodnog igrača za tu poziciju. Zbog toga se sve ozbiljnije razmatra povratak na formaciju 4-3-3, koja je prethodnih sezona bila zaštitni znak Njukasla. Takva promena mogla bi da otvori više prostora za talentovanog Šona Štera, posebno jer Jajsle smatra da mladi vezista i Niko Gonzales nisu idealna kombinacija u tandemu na sredini terena.
Dodatnu glavobolju nemačkom treneru predstavljaju kadrovski problemi. Žoelinton je posle utakmice sa Evertonom osetio bolove u mišićima i neizvestan je za gostovanje Fulamu. U klubu se nadaju da su u pitanju samo jaki grčevi, ali se zbog njegove istorije povreda neće rizikovati. Brazilac se tek pre tri sedmice vratio na teren posle višemesečne pauze.
Dobre vesti predstavljaju očekivani povratci Matijasa Fernandeza-Parda i Luisa Majlija. Belgijski napadač, koji je letos stigao iz Lila za 60.000.000 evra, oporavio se od virusa, dok je Majli sanirao povredu mišića. Njegov povratak posebno je značajan jer će Njukasl protiv Fulama biti bez suspendovanog Džejkoba Remzija.
Zanimljiva je i situacija sa Alađijem Bambom, letošnjim pojačanjem iz Monaka plaćenim 35.500.000 evra. Dvadesetogodišnji vezista od dolaska je sakupio svega 27 minuta na terenu, ali klub uprkos tome ne planira da ga pošalje na pozajmicu u januaru. Jajsle smatra da još nije spreman za Premijer ligu, mada su njegovi nastupi na treninzima u poslednje vreme ohrabrujući.
U međuvremenu, na Sent Džejms Parku počinje i nova era kada je reč o transferima. Novi šef skauting službe, 35-godišnji Portugalac Tomaš Amaral, namerava da promeni način na koji klub bira pojačanja. Njegova filozofija zasniva se na tome da nije dovoljno dovesti kvalitetnog fudbalera, već on mora da odgovara konkretnom sistemu igre. Amaral je svojevremeno učestvovao u otkrivanju Enca Fernandeza za Benfiku, koja je njegovom kasnijom prodajom Čelsiju ostvarila ogromnu zaradu.
Prema informacijama engleskog lista, Njukasl ima mogućnost da troši već u januarskom prelaznom roku, ali će pre toga morati da reši možda i važnije pitanje, kakav fudbal zapravo želi da igra i da li Jajsle uspeva da svoju ideju prenese igračima.