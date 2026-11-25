POLUVREME: Dubai - Partizan Mozzart Bet 40:37
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sre. 25.11.26. | 16:23
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14. KOLO EVROLIGE
DUBAI - PARTIZAN MOZZART BET (18:17)
Dvorana: Koka-kola arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis, Đentiani Ćići
Dubai: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Uertas, Kondić, Musa, Kabengele, Dijakite, Šengelija, Rajt, Petrušev
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Hejs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola
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