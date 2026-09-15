Čuka dovela Argentinca iz moskovskog CSKA

Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 10:36
Ramiro Di Lusijano stiže na Banovo brdo
Nije se prošle sezone naigrao u Moskvi, ali nesumnjivo jeste fudbaler velikog potencijala. A, narednu sezonu provešće na Banovom brdu, pošto je Čukarički dogovorio dolazak desnog beka iz CSKA Ramira Di Lusijana.
Reč je o 22-godišnjem desnom beku iz Argentine, koga su Armejci prošlog leta doveli iz Banfilda – gde je već standardno igrao – u transferu teškom 1.150.000 evra. U Moskvi je ipak sakupio samo 141 minut, imao je i povredu stopala, pa je CSKA procenio da je najbolje da ga daju negde gde će imati prilike da sakuplja minute.
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Otud Čukarički, koji je Di Lusijana doveo na jednogodišnju pozajmicu tokom koje će mu CSKA pokrivati celu platu. S tim da će na Čuki ostati bonusi koje bi igrač mogao da aktivira ako odigra određeni broj utakmica. Brđani će orema informacijama Mozzart Sporta zadržati i pravo da sledećeg leta otkupe 80 osto Argentinčevog ugovora za sumu od 500.000 evra.
Samo još da vidimo gde Marko Jakšić vidi Di Lusijana. Na desnom beku mu je do sada igrao Nemanja Miletić, mada bi on mogao da bude pomeren na štopera, posebno ako za Milana Đokovića stigne neka zanimljiva ponuda pred zimski prelazni rok. Pre mesec dana je od Crvene zvezde za 550.000 evra otkupljen i ugovor Nikole Stankovića, ali bi on mogao da pomogne i kao zadnji vezni, gde su trenutno standardni Sambu Sisoko i kapiten Marko Docić.