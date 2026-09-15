Čuka dovela Argentinca iz moskovskog CSKA

Nije se prošle sezone naigrao u Moskvi, ali nesumnjivo jeste fudbaler velikog potencijala. A, narednu sezonu provešće na Banovom brdu, pošto je Čukarički dogovorio dolazak desnog beka iz CSKA Ramira Di Lusijana.

Reč je o 22-godišnjem desnom beku iz Argentine, koga su Armejci prošlog leta doveli iz Banfilda – gde je već standardno igrao – u transferu teškom 1.150.000 evra. U Moskvi je ipak sakupio samo 141 minut, imao je i povredu stopala, pa je CSKA procenio da je najbolje da ga daju negde gde će imati prilike da sakuplja minute.