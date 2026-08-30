Filipović prvi put u karijeri dao dva gola na jednoj utakmici
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 18:43
Defanzivac RFS-a preciznim šutevima sa bele tačke doneo pobedu na gostovanju Ogre Junajtedu vrednu prvog mesta u šampionatu Letonije – 3:0 (1:0)
Možda utakmica koju je nekadašnji fudbaler Partizana Aleksandar Filipović odigrao ove nedelje popodne u Letoniji nije najbolja u njegovoj karijeri, ali jeste najunčikovitija. Prvi put je 31-godišnji Leskovčanin postigao dva gola na jednom meču, u dresu RFS Rige na gostovanju Ogre Junajtedu – 3:0 (1:0).
Filipović je oba pogotka u meču 28. kola prvenstva Letonije postigao iz penala. Za 1:0 u 36. minutu, pa zatim za 2:0 u 61. Kasnije je Kamerunac Rostand Enđiki postavio konačan rezultat, pogotkom iz igre u 79. minutu.
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Pored Filipovića, svih 90 minuta za RFS je odigrao i 20-godišnji vezista Strahinja Rakić. Najbolji strelac tima Darko Lemajić ušao je sa klupe u poslednjih 20-ak minuta, dok Stefan Panić ovog puta uopšte nije ni bio u protokolu.
16.30: (7,25) Lijepaja (4,40) Riga (1,40)
Tom pobedom RFS je napravio još jedan korak ka četvrtoj tituli u klupskoj istoriji. Osigurao se da drži i posle 27. kola prvo mesto na tabeli, pošto sad ima četiri boda više od Rige, uz odigran meč više. Predstavnik Letonije u Ligi konferencije će na teren u ponedeljak, kada bude gostovao Lijepaji.
Što se tiče Filipovića, sada je na učinku od četiri gola i tri asistencije od početka sezone. Odigrao je ukupno 27 utakmica za RFS u svim takmičenjima tokom 2026. godine.
Gledajući čitavu karijeru, koju je gradio igrajući još za Jagodinu, Voždovac, BATE Borisov i do leta 2025. godine Partizan, Filipović je dao ukupno 26 golova i zabeležio 23 asistencije. Odigrao je 445 utakmica do sada.
Sve klupske trofeje osvojio je u Belorusiji sa BATE-om – jednu titulu, dva nacionalna kupa i jedan superkup. Sada je nekadašnji šampion Evrope sa omladinskim timom Srbije na odličnom putu da napravi uspeh i u Letoniji.
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