Filipović prvi put u karijeri dao dva gola na jednoj utakmici

Možda utakmica koju je nekadašnji fudbaler Partizana Aleksandar Filipović odigrao ove nedelje popodne u Letoniji nije najbolja u njegovoj karijeri, ali jeste najunčikovitija. Prvi put je 31-godišnji Leskovčanin postigao dva gola na jednom meču, u dresu RFS Rige na gostovanju Ogre Junajtedu – 3:0 (1:0).

Filipović je oba pogotka u meču 28. kola prvenstva Letonije postigao iz penala. Za 1:0 u 36. minutu, pa zatim za 2:0 u 61. Kasnije je Kamerunac Rostand Enđiki postavio konačan rezultat, pogotkom iz igre u 79. minutu.