Vratio se Džud kakvog je napravio Karleto! Pričaće se o golovima Reala... I o sudijama (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | ned. 30.08.26. | 18:54
Još nije vreme za euforiju, iako je Malaga pregažena u Madridu za pola sata
Najzagriženiji navijači Reala će sigurno pomisliti da ima razloga za euforiju. Razlog će naći u savršeno otvorenoj sezoni u rezultatskom smislu. Na premijeri je savladan Espanjol, uz dosta muke, pogotkom mladog Karlosa Espija, početkom sedmice je uzeta mera osvajaču Kupa kralja, Sosijedadu, da bi u prvoj utakmici nedeljnog programa trećeg kola pregažena Malaga (4:0). Tako posmatrano, razloga za optimizam ima, ali...
Ne zaboravite da je kraljevski klub prošle godine u isto ovo vreme dobio uvodnih šest utakmica, a na kraju je zaostao za Barselonom osam koraka. Zato, oprez. Posebno ako se ima u vidu da teži ispiti tek slede i da će se na njima videti da li rekonstruisani sastav, sa povratnikom na klupu u liku Žozea Murinja, može da baci rukavicu u lice Kataloncima.
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Zasad je sve u redu, ali od Madriđana se i očekivalo da dobiju objektivno gledano daleko slabije rivale. Ono što može da ih raduje jeste forma Džuda Belingema. Za Engleza kao da su se spojili Mundijal i početak klupske sezone, jer je stil prezentovan na teritoriji Severne Amerike ponudio i u belom dresu, pa na uvodna tri meča već ima dva gola i dve asistencije. Od trenutka kada je zadužio opremu Reala pre tri godine, nijedan njegov saigrač nije imao takav doprinos timu u uvodnim kolima šampionata, a upravo je Belingem blistao kada je promenio sredinu i odmah postao oslonac ekipe tadašnjeg trenera Karla Ančelotija.
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Ono što je Karleto od njega napravio, omogućivši mu slobodu, ubacivanja iz drugog plana i raznovrsnost u igri, dobio je i Murinjo, čime je ostatak tima rasterećen, a protivnici moraju da vode računa kako da zatvore prilaze golu. Teško se to čuva. Posebno na „Bernabeuu“, pa je tako Belingem soloprodorom nadmudrio nekoliko Malaginih igrača za inicijalno vođstvo, što je otvorilo vrata pobedi u ranoj fazi meča. Pristalice Andalužana su reklamirale da je u začetku napada Belingem rukom udario Anhela Resija, ali sudije to nisu okarakterisale kao faul.
Ruku na srce, ako je Real tada bio privilegovan, onda je možda oštećen u situaciji kada je štoper Resio rukom dirao loptu u kaznenom prostoru, ali su sudije procenile da elemenata za jedanaesterac nije bilo.
Što se Belingema tiče, uticaj na igru – i rezultat – potvrdio je u akciji kada je stigao iz drugog plana (kao kod Karleta) i glavom naterao Alfonsa Erera da postigne autogol, iako je sekund ranije čuvar mreže Andalužana odbio udarac Kilijana Embapea.
Mada, Francuz je bio gladan i porciju je dobio na isteku pola sata. Bila je to možda najbolja akcija na utakmici, kada je Embape proigrao Trenta Aleksandera Arnolda na boku, onda sačekao centaršut bivšeg člana Liverpula i majstorski pogodio. Već četvrti put ove sezone, jasno stavljajući do znanja da ga zanima odbrana statusa najboljeg strelca La lige. Otkako je zakoračio u La ligu, dao je Embape 60 golova na 68 utakmica. Brutalno. Nije ni čudo što ga zovu diktator.
Bio je to uraganski početak Reala, verovatno pod komandom Žozea Murinja da mu se slučajno ne ponovi ono što se desilo na „Rosaledi“ tokom prvog mandata, kada je decembra 2012. Malaga dobila Real 3:2 i tako jedini put od postanka kluba uzela meru Madriđanima. U glavnom gradu ove nedelje skoro da nije bilo šansi da izbegne poraz. Jeste prilika da ga učini podnošljivijim, jer je Rafa Rodriges uzdrmao stativu, a Ćupe bio blizu pogotka.
Iako se to ne vidi na semaforu, Real se u nastavku nije opustio. Belingem je pogodio stativu, a Embape primorao Erera da spreči još teži poraz povratnika, mada je u nadoknadi poentirao rezervista Arda Guler. Šta može ovaj tim, videće se već u narednom kolu kada bude na crti Betisu u Sevilji, posle čega počinje Liga šampiona, a na premijeri će na „Santjago Bernabeu“ doći Inter.
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elće 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boje 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Brui 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenećea 4, Oskarson 61 - Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukman 26/
Nedelja
Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)
/Belingem 19, Erero 26, Embape 30, Guler 90+1/
19.30: (2,55) Deportivo La Korunja (3,05) Valensija (3,00) MR
21.30: (2,75) Selta (3,00) Atletik Bilbao (2,85) MR
Ponedeljak
19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50) MR
21.30: (1,15) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (16,0) MR
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax