Tata, bolje da ovo nisi gledao: Ronald Kuman junior čašćavao Ajaks

Ako ovu utakmicu niste gledali, kao što verovatno i niste, ne možete po rezultatu baš da steknete jasnu sliku kako je to sve izgledalo na BUKO stadionu. Ajaks jeste pobedio sa 4:0, ali ako postoji knjiški primer utakmice koja predstavlja puko odrađivanje posla, onda je to meč četvrtog kola Eredivizije. Tačno onoliko koliko je trebalo, sa pola gasa, Kopljanici su uložili napora da iskoriste sve propuste borbenog rivala i do vrha mu napune mrežu u jednom jedva srednjem tempu.

Ako bismo odmah birali junaka i tragičara, taj zadatak ne bi bio težak. Sa jedne strane Stiven Berghujs, uključen kod prva tri gola svog tima – jedan je postigao, za dva asistirao, a sa druge Ronald Kuman junior. Gledao je njegov otac, doskorašnji selektor Holandije, sa tribina ovaj meč, ali bolje da nije. Golman i kapiten Telstara častio je favorita greškama kod prvog i trećeg pogotka, baš kao što je na drugoj strani Ter Štegen bio pouzdan u nekoliko delikatnih momenata i sprečio domaće fudbalere da se ponadaju iznenađenju.