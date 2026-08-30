Tata, bolje da ovo nisi gledao: Ronald Kuman junior čašćavao Ajaks
Vreme čitanja: 3min | ned. 30.08.26. | 18:39
Favorit ubedljiv protiv Telstara (4:0), gol i dve asistencije Berghujsa
Ako ovu utakmicu niste gledali, kao što verovatno i niste, ne možete po rezultatu baš da steknete jasnu sliku kako je to sve izgledalo na BUKO stadionu. Ajaks jeste pobedio sa 4:0, ali ako postoji knjiški primer utakmice koja predstavlja puko odrađivanje posla, onda je to meč četvrtog kola Eredivizije. Tačno onoliko koliko je trebalo, sa pola gasa, Kopljanici su uložili napora da iskoriste sve propuste borbenog rivala i do vrha mu napune mrežu u jednom jedva srednjem tempu.
Ako bismo odmah birali junaka i tragičara, taj zadatak ne bi bio težak. Sa jedne strane Stiven Berghujs, uključen kod prva tri gola svog tima – jedan je postigao, za dva asistirao, a sa druge Ronald Kuman junior. Gledao je njegov otac, doskorašnji selektor Holandije, sa tribina ovaj meč, ali bolje da nije. Golman i kapiten Telstara častio je favorita greškama kod prvog i trećeg pogotka, baš kao što je na drugoj strani Ter Štegen bio pouzdan u nekoliko delikatnih momenata i sprečio domaće fudbalere da se ponadaju iznenađenju.
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Prvi gol Ajaks je postigao posle kornera, tako što je lopta posle centaršuta pala na metar od gol-linije, a Klasen ju je samo ubacio u mrežu. To mora da bude golmanova lopta!
Dao je Ajaks još jedan gol u finišu prvog poluvremena, vrlo efektan, ali nije priznat zbog minimalnog ofsajda u kojem se nalazio Julijan Brant, što je utvrđeno posle višeminutne VAR provere.
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I onda su domaći period svoje najbolje igre imali početkom drugog dela, dva puta se u dobrim prilikama našao Rui Mendes – jednom je Ter Štegen sjajno intervenisao, jednom je lopta maltene češala stativu. Sve to Ajaks je morao da kazni, postigavši dva gola u razmaku od četiri minuta.
Najpre kontra četiri na četiri, sjajno odložena lopta Gluha za Berghujsa, a onda kardinalna greška Kumana – čistu loptu dao je u noge Berghujsu, a morao je bolje i kod udarca Arokondareva kroz sredinu gola.
Tad se već činilo da Ajaks može da postigne golova koliko poželi. Gosti jesu oborili tempo i rutinski privodili meč kraju, ali nisu propustili priliku da podebljaju pobedu. I opet Kuman nije najbolje intervenisao, a na odbijenu loptu natrčao je rezervista Markos Leonardo i, samo što je ušao u igru, zaokružio odličnu uvertiru Ajaksa pred veliki derbi sa PSV Ajndhovenom iduće subote.