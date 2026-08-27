Seolova poruka za kraj: Ja odoh, a vi podržite Kima
Vreme čitanja: 4min | čet. 27.08.26. | 13:29
„Delije zauvek u mom srcu“, ističe novi fudbaler Augzburga
Došao, video, pobedio i prirastao za srce navijačima. A i oni njemu. Čim se preselio u Nemačku i ozvaničio transfer u Augzburg, Jong Vu Seol je osetio potrebu da se biranim rečima zahvali Crvenoj zvezdi i njenim navijačima za sve što su zajedno proživeli u prethodne dve godine.
Reprezentativac Južne Koreje je u oproštajnoj poruci bio vrlo emotivan, a na njenom kraju je poželeo da crveno-beli jednako tretiraju njegovog zemljaka, Kim Je Gena, koji je već stigao u ekipu Alberta Rijere.
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„Drage Delije i Zvezdina porodico, dve godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvek nositi sa sobom. Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa neverovatnim hukom Delija, ostaće zauvek u mom srcu. Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvek tretirali kao porodicu.
Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvek ću pamtiti i podržavati Zvezdu. I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Genu iz Koreje.
Srećno i hvala, Crvena zvezdo“, napisao je Seol.
Podsetimo, Seol je potpisao ugovor sa bundesligašem do 2030, na osnovu kojeg na stadionu „Rajko Mitić“ računaju na obeštećenje (najpre se govorilo inicijalno o 4.000.000 evra, dok Nemci uveravaju da je transfer vredan 3.750.000 evra), bonuse od 1.500.000 evra i deset procenata od naredne prodaje.