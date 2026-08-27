Seolova poruka za kraj: Ja odoh, a vi podržite Kima

Došao, video, pobedio i prirastao za srce navijačima. A i oni njemu. Čim se preselio u Nemačku i ozvaničio transfer u Augzburg, Jong Vu Seol je osetio potrebu da se biranim rečima zahvali Crvenoj zvezdi i njenim navijačima za sve što su zajedno proživeli u prethodne dve godine.

Reprezentativac Južne Koreje je u oproštajnoj poruci bio vrlo emotivan, a na njenom kraju je poželeo da crveno-beli jednako tretiraju njegovog zemljaka, Kim Je Gena, koji je već stigao u ekipu Alberta Rijere.