PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Zizu jednako pobeda

Vreme čitanja: 1min | pet. 25.09.26. | 11:44
Pročitajte nekoliko predloga za 25. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Povratnik na klupu Italije Roberto Mančini izjavio je da je spreman za „novu avanturu“. Za duel sa ekipom koja je takođe promenila selektora (Mark van Bomel umesto Rudija Garsije) pozvao je čak 10 debitanata, a kako je sa Azurima sve moguće najbolje je da tipujete na GG (što uz Mozzart RELAX zaokružujete već ako bar jedan pogodak padne do 10. minuta).
Oba tima daju gol
Počinje nova era Trikolora - posle 14 godina „vladavine“ Didijea Dešana na klupu je seo Zinedin Zidan. Legendarni Zizu izjavio je da je pred ovaj debi u nacionalnom timu emotivniji nego pred onaj igrački. Turci su nezgodni kod kuće, međutim, Galski petlovi su kvalitetniji, a uz Mozzart RELAX dvojka bi mogla da vam prođe i pre kraja meča.
Konačan ishod
Još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Zmajevi bi u narednom periodu morali da se naviknu na to da igraju bez dugogodišnjeg kapitena Edina Džeka, koji bi 2. oktobra trebalo da se oprosti od reprezentacije. I njegov poljski kolega Robert Levandovski nagovestio je „penziju“, ali će predvoditi domaće. Gađajte keca.
Konačan ishod
Za razliku od klupskog fudbala, u kojem kiparski beleži mnogo bolje rezultate od crnogoskog reprezentacije ovih zemalja nisu na istom nivou - Hrabri sokolovi su konkurentiji, iako Kipar povremeno ume da bljesne. Domaći su favoriti ne samo večeras, nego i da osvoje grupu.
Konačan ishod
Šveđani su i pre dolaska Grejema Potera umeli da odigraju vrlo efikasne utakmice, ali sa njegovim angažovanjem GG je postalo gotovo „zakon“ - devet puta u deset mečeva, od toga je sedam duela završeno uz GG3+. Kec neće da izostane, a mi bismo rizikovali sa kombinacijom 1&4+.
Mozzart kombinazzije
Prvu utakmicu od raspada SSSR-a Ukrajinci su odigrali upravo sa Mađarima, a naše komšije slavile su sa 3:1. Andrea Maldera, prvi stranac na klupi gostiju do sada je zabeležio po pobedu i poraz, a vi razmotrite 1X, GG (Mozzart RELAX vam i ovde pomaže) i njihovu kombinaciju, koja je isplativija i od čistog keca.
Mozzart kombinazzije
Nastup Egipta na Mundijalu mnogima je ostao u lepom sećanju (ozbiljno su namučili Argentinu u osmini finala). Angola je solidna i na AFCON-u, prošlog decembra odolela je izabranicima Hosama Hasana. No, valjda su Faraoni naučili lekciju, keca bi trebalo da isprate 2-3 pogotka, a ako Mo Salah i saigrači povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX udara pečat na ishod.
Mozzart kombinazzije
Na prvi pogled ovo je utakmica koja ne bi trebalo da vam donese nevolje - Novorizontino je treći, njegov protivnik 12, a razlika između njih je devet bodova. Ono što poziva na oprez su forme. Domaći su vezali remi i poraz, a gosti su u poslednja četiri kola tri puta slavili.
Konačan ishod