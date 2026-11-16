Rafa Benitez nema nameru da ide u penziju: Bolji sam trener nego što sam ikad bio

Kako je nekoliko dana pre intervjua kao tehnički posmatrač UEFA gledao utakmicu između Barselone i Aston Vile u Ligi šampiona, Benitez je razgovor započeo osvrtom na jedan od najizraženijih trendova u modernom fudbalu, jasno uočljivog te noći na Nou Kampu u okršaju katalonske i birmingemske ekipe.

“Otkako je pravilo promenjeno 2019. godine, čime je dozvoljeno da se gol-aut izvodi kratko unutar kaznenog prostora, moderan način igre je započinjanje napada iz zadnje linije. Videli su da vrhunski timovi imaju uspeha igrajući tako i pomislili: ’To je pravi put’, ali ne tako veliki timovi gube loptu više puta i primaju više golova. Vrhunski timovi i dalje pobeđuju jer igraju visok presing i imaju brže, snažnije igrače da povrate loptu i postignu gol. Obrazac je jasan”, rekao je Benitez na početku razgovora.

Govoreći o svom trenutnom angažmanu u UEFA i radu sa novom generacijom stručnjaka, Benitez zapaža da mlađe kolege previše pažnje poklanjaju analitici. Da možda čak i preteruju.

“Postavljaju mnogo pitanja, posebno o brojkama (podacima). Kažem im da moraju da pronađu ravnotežu između brojki i iskustva. Brojke neće objasniti celu igru. Na primer, sitnice poput položaja tela kada se branite, što je ključno u situacijama jedan na jedan. To je razlika između trenerskog iskustva i teorije.”

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Pored putovanja širom Evrope - nedavno je posetio i svog sunarodnika Andonija Iraolu na Enfildu - slobodno vreme koristi za sređivanje i digitalizaciju bogate arhive koju je sakupljao decenijama.

“Imao sam fascikle svuda sa trenerskim beleškama još iz 1986. godine, pa sam ih skenirao. Zapravo, počeo sam da hvatam beleške kada sam imao 13 godina u akademiji Real Madrida. Fudbal se promenio, ali principi ostaju isti.“

Iako će mnogi pomisliti kako mu je posle još jedne neuspešne epizode u Panatinaikosu možda vreme za penziju ili makar predah, Benitez uverava da mu rad na terenu i razvoj fudbalera i dalje predstavljaju najveću strast. Pa tako podseća na samo neke od igrača koje je u prošlosti lansirao u elitni fudbal.

“Ljudi mi kažu: ’Sada možeš u penziju, opusti se.’ Ne! Volim da unapređujem igrače. Nedostaje mi to kada nisam tamo na terenu za trening. Juče sam bio u kontaktu sa Entonijem Gordonom (iz Barselone). Kada je bio u Evertonu, dolazeći iz akademije, radili smo sa njim. Bilo je jasno da ima talenat i želju da napreduje. Sada igra za Barselonu. Vratite se u moje vreme u Liverpulu, doveli smo Havijera Maskerana, koji je igrao za rezerve Vest Hema. Uskoro imam sastanak i sa Mistom, mojim napadačem u Valensiji iz vremena kada smo dva puta osvojili La Ligu. Niko nije znao za njega, a postigao je 24 gola u jednoj sezoni. Za mnoge klubove stvar je u tome da unaprede mlade igrače, a zatim ih prodaju. Mi smo to radili godinama.”

Kada je reč o nastavku karijere, nema dilemu gde bi voleo da radi. Kako kaže, zanima ga isključivo projekat sa jasnim takmičarskim ambicijama. Odbio je tokom prethodnih meseci pojedine ponude iz Brazila i Meksika, kao i nekoliko reprezentacija, a cilj mu je da se vrati u nezvanično najjaču ligu sveta.

“Za mene je prioritet Premijer liga. Posle nje idu Italija, Španija, Nemačka i Francuska. Generalno, Premijer liga ima najviše novca i u stanju je da kupi najbolje igrače. Imate neke fantastične timove u Španiji i Italiji, ali meni se sviđa atmosfera u Premijer ligi. Ne gledam samo utakmice; analiziram ih sa taktičkom vizijom, pokušavajući da naučim nešto novo što bih mogao da primenim. Ne želim samo da imam posao; želim da budem siguran da mogu da se takmičim za nešto - bilo da je to opstanak u ligi, plasman u Evropu ili osvajanje nekog trofeja. Želim da ostanem u Evropi. Možda ću morati da odem u Kinu, ali to nije ideja. Doći će trenutak kada, ako ne možete da dobijete ono što želite, morate doneti odluku.“

Osvrnuo se i na svoj neslavni završetak uspešnog poglavlja u Liverpulu. Benitez ne krije da je dolazak američkih vlasnika Toma Hiksa i Džordža Džileta potpuno promenio pravac kluba, otkrivši usput jednu anegdotu.

“Da, sto posto. Kada su Hiks i Džilet došli, promenili su pristup. Za sve stvari koje ste radili za dobrobit kluba, oni su imali drugačije ideje. Shvatio sam, a i navijači su kasnije shvatili, da nešto nije u redu. Nisu imali iskustva u fudbalu. Sećam se da sam jednom razgovarao sa Džiletom u Londonu nakon što smo igrali protiv Totenhema. Rekao je: ’Daćemo vam novac i onda ćete nas sledeće sezone uvesti u plej-of.’ Morao sam da mu kažem da nema plej-ofa. Možda su mislili: ’Rafa je pretnja…’ Taj period je bio težak. Ali sve što sam ikada želeo bilo je najbolje za klub.“

Podsetio je i kako su njegove inovacije u Engleskoj u početku nailazile na žestoke osude javnosti, da bi kasnije postale standard u ligi.

“Setite se moje prve godine u Premijer ligi (sa Liverpulom), igrali smo zonsko markiranje kada niko drugi nije. Primili smo dva gola iz kornera protiv Mančester junajteda i ljudi su bili veoma kritični. Naredne dve godine bili smo tim koji je primio najmanje golova iz prekida. Sada svi rotiraju igrače, ali setite se kritika (2010. godine) kada sam izveo Fernanda Toresa u Birmingemu i uveo Davida Ngoga?”

San da sedne na klupu Reala ostvario je leta 2015. godine, ali se on posle svega nekoliko meseci pretvorio u košmar, pa je na polusezoni dobio otkaz, iako je za tadašnjim liderom Atletikom zaostajao samo četiri boda.

“Bilo je to komplikovano razdoblje. Iker Kasiljas je odlazio, a u predsezoni je Serhio Ramos želeo da ode, tako da je vladala neizvesnost. U Kupu kralja izbačeni smo zbog administrativne greške (Denis Čerišev je igrao iako je bio suspendovan). Oko kluba je bilo mnogo problema. Bili su pomalo nervozni, a poraz od Barselone na Bernabeuu bio je težak udarac. Ipak, bilo je to sjajno iskustvo.”

Epizoda u kineskom Daljenu donela mu je potpuno drugačije iskustvo, posebno kada je reč o komunikaciji i ulozi prevodilaca u svlačionici.

“Tamo prevodilac prenosi plan igre, ali ako zna previše, onda misli da je on trener! Jednom sam pitao jednog od prevodilaca:’Znaš li nešto o ovom timu protiv kog igramo?’ Rekao je: ’Da, igraće 4-4-2. Njihov prevodilac mi je prijatelj, on mi je rekao.’ Rekao sam: ’A šta si ti njemu rekao o nama?’“

Uprkos ogromnom iskustvu, i dalje prati tehnološke novitete i koristi veštačku inteligenciju kako bi unapredio svoj trenažni proces.

“Uvek pokušavam da napredujem. Ranije sam analizirao jedan od svojih treninga, a zatim ubacio veštačku inteligenciju u to da vidim da li će mi dati nešto što sam možda zaboravio. Ljudi pričaju o španskom fudbalu i tiki-taki, ali 60 odsto golova se postiže sa manje od šest dodavanja - to je manje-više isto u svim ligama koje sam analizirao. Zatim imate oko 25 odsto golova iz prekida. Ne postiže se mnogo golova sa mnogo dodira lopte. Razgovarao sam sa selektorom Španije Luisom de la Fuenteom nakon što sam mu uručio nagradu na dodeli Zlatne lopte. Rekao je: ’Imam Nika Vilijamsa i Lamina Jamala na krilima, pa zašto bih igrao pas, pas, pas? Lopta mora da ide u prostor iza odbrane ili u noge kako bi mogli da prođu igrače.’ Morate da shvatite šta je najbolje za vaš tim i da se prilagodite.“

Što se i sam trudi da radi, pa zato intervju završava smelom izjavom koja će mnogima privući pažnju.

“Kada ste imali uspeha u različitim zemljama, kada ste morali da se nosite sa teškim situacijama, kada poznajete mentalitet igrača, možete da vodite tim na drugačiji način i izvučete najbolje iz njih. Mladi ljudi, posebno, ne pridaju previše značaja iskustvu, ali posle svih ovih godina, bolji sam trener nego što sam ikada bio”, zaključuje Benitez.