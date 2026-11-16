Vijera: Moramo da zaslužimo da se kvalifikujemo

Senagalci su u dosadašnjem toku takmičenja osvojili sedam bodova. Posle remija sa Mozambikom (1:1), dobili su Etiopiju sa 1:0 i pre nekoliko dana u Dakaru baš tim Sudana sa ubedljivih 4:1. Sudan, koji je treći u Grupi E ima pobedu i dva poraza i zato ovaj meč ima veliki značaj za domaćina.

"Imamo igrače koji su odlučni i jako motivisani da pomognu Senegalu da se kvalifikuje za završni turnir. Pred nama je još dug put, ima mnogo oblasti u igri koje moramo da popravimo, ali naša poslednja izdanja bila su veoma pozitivna. Naš cilj je da se kvalifikujemo, ali moramo da dokažemo da tako nešto i zaslužujemo", izjavio je Patrik Vijera.

14.00: (13,0) Sudan (6,00) Senegal (1,20) MOZZART RELAX

Nekadašnji as Arsenala kaže da je svestan da neće biti lako doći do treće pobede u grupnoj fazi.

"Očekujem veoma težak meč. Na meču u Dakaru smo bili veoma dobri, imali smo jak početak i uspeli smo da iskoristimo šanse u drugom poluvremenu. Takav meč nam je bio potreban. Ovo će sada biti znatno drugačiji meč, neće se igrati u istim uslovima, ali naš nivo samopouzdanja je na zavidnom nivou. Biće jako važno da nastavimo da gradimo na osnovama iz prvog susreta. Uprkos rezultatu, bilo je teških momenata na tom meču, tako da moramo da budemo organizovaniji i više se držimo dogovorenog plana", dodao je Vijera.

Senegal će na ovom susretu igrati bez Nobela Mendija koji je zbog povrede kolena napustio kamp reprezentacije.

"Osetio je bol u kolenu i posle konsultacija sa medicinskim timom, odlučilo smo da nije vredno da rizikujemo, pa smo mu poručili da se vrati u matični klub. Nadamo se da nije ništa ozbiljnije i da će moći da nam se pridruži u skorije vreme", zaključio je selektor Senegala.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIKE (4. KOLO)

Ponedeljak

14.00: (7,75) Namibija (4,00) Kamerun (1,42)

14.00: (13,0) Sudan (6,00) Senegal (1,20) MOZZART RELAX

14.00: (2,10) Zimbabve (3,00) Ek. Gvineja (3,60)

16.00: (18,00) Somalija (9,50) Gana (1,07)

17.00: (6,75) Centralna Afrika (4,10) Benin (1,45)

17.00: (6,75) Eritreja (4,30) Gvineja (1,43)

Utorak

14.00: (13,0) Malavi (6,00) Egipat (1,20)

14.00: (6,759 Lesoto (3,90) Gabon (1,47)

14.00: (13,0) Južni Sudan (5,50) Angola (1,22)

14.00: (2,80) Etiopija (3,00) Mozambik (2,50)

14.00: (2,25) Burundi (2,90) Zambija (3,35)

15.00: (7,25) Tanzanija (4,20) Nigerija (1,42)

17.00: (5,70) Togo (3,60) Alžir (1,58)

17.00: (1,63) Gvineja Bisau (4,10) Madagaskar (7,25)

17.00: (5,10) Gambija (3,50) Obala Slonovače (1,65)

17.00: (3,509 Libija (3,10) Tunis (2,10)

17.00: (9,509 Sijera Leone (4,30) DR Kongo (1,35)

17.00: (4,70) Kenija (3,309 Južna Afrika (1,75)

20.00: (3,15) Mauritanija (2,90) Burkina Faso (2,35)

20.00: (2,50) Bocvana (3,00) Uganda (2,80)

20.00: (4,00) Liberija (3,35) Zelenortska Ostrva (1,87)

20.00: (4,30) Ruanda (3,35) mali (1,80)

20.00: (2,15) Kongo (3,10) Komori (3,35)

21.00: (17,0) Niger (8,50) Maroko (1,10)

*** kvote su podložne promenama