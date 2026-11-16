Osipa se „zlatna generacija“: I Lukaku rekao zbogom Belgiji

Najveći uspeh sa Belgijom ostvario je 2018. godine, kada je njegova ekipa na Svetskom prvenstvu u Rusiji osvojila treće mesto. Bio je jedan od najvažnijih igrača generacije koja je godinama pripadala samom vrhu svetskog fudbala, ali nikada nije uspela da se popne na isti, iako su mnogi smatrali da joj je to konačna destinacija. Pored pomenutog šampionata, odigrao je još tri planetarna i tri kontinentalna prvenstva. Bio je tragičar čuvenog duela protiv Hrvatske na Mundijalu u Kataru kada je promašenim zicerima promašio i plasman u narednu rundu.

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U oproštajnoj poruci Lukaku je zahvalio saigračima, selektorima i navijačima na podršci koju je imao tokom svih godina provedenih u nacionalnom timu, istakavši da je ponosan na sve što je ostvario.

"Tokom 16 godina dao sam sve što sam imao za reprezentaciju... Prošao sam kroz sve moguće emocije... Igrao sam sa neverovatnim saigračima kojima ću zauvek biti zahvalan. Želim svima njima da se zahvalim. Takođe, zahvaljujem se svim trenerima koji su me gurali napred i verovali mi, pružajući mi priliku da pomognem ekipi. Bilo je to prelepo putovanje i uživao sam u svakom trenutku.Navijačima Belgije hvala na podršci koju ste pružali našem timu. Ponosan sam što sam predstavljao svoju zemlju na četiri Svetska prvenstva i tri Evropska prvenstva“ napisao je Lukaku.

Zanimljivo je da odluka dolazi samo dan nakon što je Belgija savladala Italiju rezultatom 4:1 u Ligi nacija, a Lukaku je čitav meč proveo na klupi za rezervne igrače.