Vanja Marinković: Ključ je zaustaviti Šortsa; nije lepo kada se onako izgubi u Zadru

Upitan je Marinković kako usporiti Valensiju. "Najbitnije je zaustaviti Šortsa, Tejlora i Bruksa. Naravno, od Šortsa sve počinje, a ako budemo zaustavili njega da ne probija prvu liniju, onda imamo dosta šanse. Moramo da gradimo koš, pošto su prva ekipa po broju skokova u napadu".

O samom takmičenju i tome da li ima iznenađenja.

"Nema, ajde niko nije očekivao da će Valensija posle fajnal-fora da igra opet dobro. Međutim, ovo je očigledno znak da dobro rade i da su ekipa koju mogu da izdvojim da odskače od drugih. Kada je reč o ligi, mislim da je ona manje-više ujednačena. Neki su počeli sa 5:0, pa su vezali pet poraza i ove godine svako može da dobije svakog, to je dobro za nas koji nismo kompletni".

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Osvrnuo se kaipten crno-belih na seriju evroligaških utakmica kod kuće, kao i na poraz u Zadru u ABA ligi.

"Nadam se da će nam se priključiti još neko sledeće nedelje, kada budemo išli u Dubai. Dobro je što igramo kod kuće, da ne bismo mnogo putovali. Sve ostalo nam ide na ruku, osim zdravstvenog biltena, ali dobro. Sigurno da nije lep kada se izgubi, pogotovo na način na koji smo igrali u prvom poluvremenu. Opet, imali smo 10 igrača, Kris koji je došao pre tri dana i dobro je što već igramo sutra. Idemo dalje i moramo da se spremamo za Valensiju i Bešiktaš i da u sledećem kolu protiv Dubaija vratimo to što smo izgubili", rekao je Marinković.