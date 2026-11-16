Penjaroja pred Valensiju: Nema Tompsona, Vilisa i Hejsa, Silvi treba vremena

Upitan je španski stručnjak kada se vraćaju. "To nije pitanje za mene. Kevarijusu je potrebno još vremena, kao i Itanu. U ovom momentu imamo 17 igrača na raspolaganju. Jasno je da prošla nedelja nije bila laka jer smo imali nove igrače, ali i povređene. Svakog dana se suočavamo sa drugačijom situacijom i imamo mnogo promena, što nam otežava da održimo rutinu. Kada je reč o sutrašnjem meču, Karlik će igrati, Luka isto. Lamar je danas odradio prvi trening nakon što je imao stomačne tegove i verovatno je njegova energija na niskom nivou, međutim, mislim da će sutra osećati bolje nego danas. Verujem da smo spremni za utakmicu".

Istakao je Penjaroja šta je bitno kako bi se Valensija pobedila, kao i o novajliji Krisu Silvi.

"Jasno je da će pobediti ekipa koja nametne ritam, kao i to da kontrolišemo njihovu tranziciju. Valensija je tim koji je najbolji u Evroligi kada je reč o ofanzivnom skoku. Moramo da vodimo računa o skoku na obe strane. Važno je da dobro igramo u napadu, da biramo kvalitetna rešenja i delimo loptu. Kada imamo dobre šuteve, lakše je da uspostavimo balans u dobrani. Kada je reč o Silvi, prerano je govoriti o tome. Danas je odradio tek drugi trening i još je rano za njega. Naravno, biće nam od pomoći u narednom periodu, možda već sutra, ali svakako tokom sledeće nedelje, potrebno mu je vreme".

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Nastavio je Penjaroja da priča o predstojećoj utakmici.

"Ovo je Evroliga i nijedna utakmica nije laka. Ni za Valensiju sutra neće biti lako, već veoma teško. Oni trenutno imaju problem sa Riversom i Nikolom Mirotićem. Ipak, su pobedili na devet od poslednjih 10 utakmica. Jedini poraz doživeli su u Barseloni i to u neizvesnoj završnici. Ekipa su sa igračima u jako dobroj formi, pre svega mislim na Ti Džej Šortsa, Armonija Bruksa i Kamerona Tejlora. Biće to teška utakmica, kao i sve utakmice u Evroligi, ali igramo kod kuće, pred našim navijačima, što će nam dati dodatnu energiju".

Za kraj, upitan je Španac o pohvalama koje je dobio od nekadašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.

"Trener Pešić je legenda ovde i u svetskim okvirima. Bio je veoma važan trener u Španiji, gde je vodio dva puta Barselonu. Imam dobar odnos sa njim. Pričao sam sa njim dok je bio u Bajernu, pitao sam ga o srpskoj košarci, životu u Beogradu i atmosferu. Njegovi odgovori su mi mnogo pomogli. Jasno je da imam dobar odnos sa srpskim trenerima", zaključio je Penjaroja.