BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠVAJCARSKA - ŠKOTSKA (tip 1, kvota 1,80) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Švajcarci su već obezbedili promociju u A diviziju Lige nacija, dok Škotima treba pobeda kako bi se domogli plej-ofa za promociju. Švajcarska je dobila dva od poslednja tri meča sa Škotima, a i u seriji je od 14 utakmica bez poraza u svim takmičenjima. Prošli meč u Glazgovu Švajcarci su dobili sa 3:0. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

ISLAND - LUKSEMBURG (tip 1, kvota 1,18) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Čini se da su Islanđani uhvatili dobar ritam. U seriji su od pet utakmica bez poraza, uz tri pobede i dva remija. U goste im dolazi tim Luksemburga koji je poražen na četiri meča uzastopno. Krajem septembra u Luksemburgu Islanđani su bili ubedljivi i slavili sa 3:0.

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SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA (tip 2, kvota 1,47) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Slovenci se bore za prolaz u plej-of za promociju u A diviziju Lige nacija. Posle remija u Švajcarskoj tim Boštjana Cesara nada se da će i treću uzastopnu utakmicu ostati neporažen. U Skoplju bi pobedom obezbedili drugu poziciju u Grupi 1. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

GRČKA - SRBIJA (tip 1, kvota 1,43) - početak 20.45 MOZZART RELAX

Izabranici selektora Veljka Paunovića boriće se da izbegnu šesti poraz u grupnoj fazi Lige nacija i dođu do baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija. Grci su u prethodnom susretu u Beogradu slavili sa 2:1, kada su do pobede došli u nadoknadi vremena. Ipak, pre nekoliko dana doživeli su debakl od Holandije (7:0).

NEMAČKA - HOLANDIJA (tip 1, kvota 1,95) - početak 20.45

Bitka dva suseda za čelnu poziciju u Grupi 2 A divizije Lige nacija. Prvi meč dva tima u Holandiji završen je bez pobednika (1:1). Nemci imaju seriju od tri meča bez poraza, dok je Holandija neporažena na pet poslednjih susreta u takmičenju. Ipak, Nemce nisu pobedili još od septembra 2019. godine, tačnije na poslednjih pet utakmica. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

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