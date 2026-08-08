Vildoza: Prošle godine sam rekao da je nemoguće da dođem u Partizan...

S obzirom da je promenio najjače klubove i u Grčkoj i u Srbiji, što niko nikada nije uradio u istoriji košarke, pitanje je da li bi isto to mogao da uradi u domovini. Karijeru je počeo u Kilmesu, gde je napravio prve košarkaške korake, tu je počeo da trenira košarku, prošao sve mlađe kategorije i započeo profesionalni put upravo tamo. Iz Kilmesa je stigao u Baskoniju i onda je sve išlo redom za njega, od NBA lige, preko Crvene zvezde, Panatinaikosa, Olimpijakosa, Virtusa i na kraju Partizan Mozzart Beta.

Pošto je izmenjao sve rivalske timove navedene, pitanje je da li bi to uradio i u Argentini. Da li bi zadužio dres najvećeg rivala i zaigra za Penjarol jednog dana?

Nije nemoguće, jasan je argentinski košarkaš.

"Ne znam. Prošle godine sam rekao da je nemoguće da potpišem za Partizan, a sada sam ovde. Zato nikada neću zatvoriti vrata nijednom klubu. Kilmes je klub koji mi je dao sve. Tamo sam počeo da igram sa osam godina. Pomogli su mi da odrastem, okružili su me dobrim ljudima i mislim da ne bih mogao to da im učinim", rekao je Vildoza za "DSports".