Terzić se posle pet godina vraća u Seriju A
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 20:33
Novi-stari član Serije A ovog leta izdvaja veliki novac za pojačanja...
S neba pa u rebra! Možda bismo ovako na najbolji način mogli da opišemo ono što je poznati transfer-insajder Đanluka Di Marcio objavio večeras, a tiče se srpskog reprezentativca Alekse Terzića (26). Prema navodima sa Apenina, iskusni bek napušta RB Salcburg ovog leta i vraće se u Seriju A, gde bi trebalo da ponese dres povratnika u društvo najboljih - Frozinonea.
Di Marcio za sada ne piše o cifri koju će italijanski klub platiti, ali tvrdi da se radi o trajnom transferu. Terzić se tako vraća u ligu koju vrlo dobro poznaje nakon punih pet godina. On je još 2019. iz Crvene zvezde stigao u Fjorentinu, a jednu sezonu proveo je i na pozajmici u Empoliju, pre nego što ga je klub iz Firence prodao Salcburgu za 5.500.000 evra.
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Na 61 utakmici u austrijskoj Bundesligi srpski defanzivac upisao je devet asistencija. U strelce nije uspeo da se upiše. Pošto su mu preostale još pune dve godine ugovor sa Red Bulovim klubom, za očekivati je da će Frozinone morati da izdvoji nemalu sumu na konto obeštećenja...
Novi-stari član Serije A veoma je aktivan ovog leta. Preneli smo ranije danas kako je dogovoren veliki transfer Romana Šmida, reprezentativca Austrije iz Verdera za 8.000.000 evra, a trebalo bi da stigne i iskusni zadnji vezni Florijan Grilič, kome je istekao ugovor sa Bragom.
Od 'jačih' imena što su već stavila paraf na ugovor sa Frozinoneom treba pomenuti iskusnog štopera Kevina Akpogumu, nekadašnjeg igrača Hofenhajma.