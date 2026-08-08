Terzić se posle pet godina vraća u Seriju A

S neba pa u rebra! Možda bismo ovako na najbolji način mogli da opišemo ono što je poznati transfer-insajder Đanluka Di Marcio objavio večeras, a tiče se srpskog reprezentativca Alekse Terzića (26). Prema navodima sa Apenina, iskusni bek napušta RB Salcburg ovog leta i vraće se u Seriju A, gde bi trebalo da ponese dres povratnika u društvo najboljih - Frozinonea.

Di Marcio za sada ne piše o cifri koju će italijanski klub platiti, ali tvrdi da se radi o trajnom transferu. Terzić se tako vraća u ligu koju vrlo dobro poznaje nakon punih pet godina. On je još 2019. iz Crvene zvezde stigao u Fjorentinu, a jednu sezonu proveo je i na pozajmici u Empoliju, pre nego što ga je klub iz Firence prodao Salcburgu za 5.500.000 evra.