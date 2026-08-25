Petrović dobio konkurenciju iz Juventusa

Posle tek šestog mesta na tabeli Serije A Di Gregorio je u javnosti označen kao jedan od krivaca za takav neuspeh, iako je njegov menadžer javno upirao prstom u upravu koja je trošila ogroman novac za promašene investicije u napadu, a svu odgovornost svaljivala na momka poniklog u Interu. Kad je Juve ovog leta iz Totenhema doveo Giljerma Vikarija na pozajmicu postalo je i definitivno jasno da se saradnja neće nastaviti.

Pitanje je samo da li će baš Bornmut rešiti tu Juventusovu muku, jer je i dolazak Di Gregorija u Premijer ligu dogovoren samo na pozajmicu, sa opcijom, ne i obavezom, da se ugovor otkupi.

Bornmut će na sebe preuzeti celu fudbalerovu platu, pride će Juventusu platiti 1.500.000 evra za tu pozajmicu. Ako bude hteo da zadrži Di Gregorija sledećeg leta će morati da doplati još 14.000.000 evra, možda i dodatnih 3.000.000 u bonusima. Ako pak bude odbio da to učini moraće da Juventusu plati nekih 1.200.000 kao vid odštete.