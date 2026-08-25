Skols: Bruno bolje da ćuti! Kerik da prestane sa „gde si, brate“ i „hoćemo na pivo“

Bruno Fernandes nije mogao da veruje da on i saigrači prave greške kakve su prethodne sezone, Luk Šo naznačio je da se nisu dobro pripremili, da su mogli i bolje. Mančester junajted imao je toliko velikih igrača kroz istoriju i uvek se makar jedan nađe da prokomentariše dešavanja, a neretko to učini nekolicina njih. Ovoga puta Pol Skols je bio taj koji je imao šta da kaže na račun pomenutih igrača.

Išlo mu je kao privremenom treneru, ali nova sezone nije dobro počela za Majkla Kerika i za Mančester junajted. To privremeni mu je skinuto, dobio je dvogodišnji ugovor i na statu Premijer lige engleski velikan izgubio je od Hala.

No, prvo da krenemo od izjave kapitena...

„Iste greške kao i prošle sezone, na svakom gostovanju im dajemo previše lopte. U prvih 20 minuta, golman je bio igrač sa najviše dodira s loptom. Morali smo više da pritiskamo, da budemo agresivniji, a moramo i ponovo da radimo na situacijama kod prekida, da ne primamo ovakve golove“, rekao je Bruno Fernandes posle poraza od Hala, a na te izjave nadovezao se Pol Skols:

„Zanima me šta tačno misli pod tim. Koje su to greške pravili?“ Zapitao se nekadašnji vezista Mančester junajteda i istakao kako je bolje da drži jezik za zubima.

„Pogotovo kada odigraš onako kako je on odigrao, mislim da je verovatno najbolje da ćuti. Ni on sam nije imao svoju najbolju partiju“.

Među onima koji su nakon neuspeha zaustavljeni da prozbore koju bio je i Luk Šo.

„Ovo nismo mi i znali smo šta nas čeka. Mislim da smo kao celina, kao ekipa, mogli bolje da se pripremimo. Pogotovo znajući koliko su dobri iz prekida i odakle nam dolazi najveća opasnost“, kazao je levi bek tokom vikenda. Na njega ima i veće primedbe.

„Luk Šo uvek nešto izjavi. A to je udarac na tvoj stručni štab. To je udarac na tvog trenera. Da ti igrač kaže tako nešto, jebeno bi ga pozvao na razgovor već u ponedeljak ujutru“, poručio je Pol Skols i nastavio:

„Kada pričate o strahu od trenera i stvarima koje su rekli, to je direktan udarac na trenera i štab. Da smo mi kao igrači rekli tako nešto za Ser Aleksa, u stilu 'nismo bili spremni', odmah bi nas pozvao, verovatno izdvojio i izribao pred celom ekipom“.