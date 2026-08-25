Univerzalac Partizan Mozzart Beta: Ovde tek treba da se dokažem; momak sam koji uđe i uradi sve da pobedimo

Upitan je Stivens šta je znao o evropskoj košarci i Partizanu pre nego što je došao na Stari kontinent.

"Zaista nisam mnogo znao, samo sam znao da je energija u Areni verovatno najbolja u Evropi. Dakle, pored toga, svaki dan učim nove stvari. Da i o tome učim svaki dan. Učim o istoriji i jednostavno vidim koliko ovo seže daleko u prošlost, svi uspesi koji su ranije napravljeni. Međutim, još uvek se nalazim u procesu učenja. Mislim, bilo je neverovatno samo pokušavati da se integrišete sa timom i istorijom i jednostavno predstavljati Partizan na najbolji način".

Deluje da Amerikancu prija način rada među crno-belima, kao i saigrači.

"Mislim da imamo tim koji igra zaista tvrdo, koji je ponosan na proces učenja i izgradnje i želju da zajedno budemo bolji. Mislim da će ova godina biti kolektivni napor, da će nam biti potrebno da svi budemo na istoj strani. Ovo je grupa stvarno dobrih momaka, koja samo želi da bude još bolja i pobeđuje u utakmicama".

Kao što je već rečeno, Partizan Mozzart Bet biće drugo evroligaško iskustvo za Lamara Stivensa, a nekadašnji član Kavalirsa ističe da mu je iskustvo iz grada svetlosti jako značilo.

"Prva godina u Evroligi bila je sa puno učenja i prilagođavanja na terenu i van njega. Znao sam da je to neophodno za moj razvoj. Osećam se sada mnogo prijatnije kada je reč o životu u Evropi i igrajući ovaj stil košarke. Uzbuđen sam da vidim šta druga godina donosi sa drugačijim mentalitetom, ali ulazim u nju da treba da se dokažem. Radujem se ovom izazovu".