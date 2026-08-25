Univerzalac Partizan Mozzart Beta: Ovde tek treba da se dokažem; momak sam koji uđe i uradi sve da pobedimo
Vreme čitanja: 3min | uto. 25.08.26. | 18:05
Lamar Stivens se u razgovoru za klupske kanale predstavio navijačima crno-belih
Mnoge kadrovske promene dogodile su se u Partizan Mozzart Betu ove sezone. Bilo je značajnih odlazaka, ali i dolazaka, a jedan od takvih bi trebalo da bude Lamar Stivens.
Amerikanac sa NBA iskustvom je prošlu sezonu igrao u Parizu, a sada bi trebalo da predstavlja svojevrsnu zamenu za Isaka Bongu i bude glavni defanzivac Parnog valjka. Bivši član Klivlend Kavalirsa predstavio se crno-beloj publici preko zvaničnih naloga kluba.
"Bil je ovo dobrih nekoliko dana. Mnogo učim i zaista međusobno guramo jedni druge na treninzima. Dobijam mnogo ljubavi od navijača, grad je prelep i jeo sam nešto zaista dobro. Mogu da kažem da sam do sada uživao".
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Upitan je Stivens šta je znao o evropskoj košarci i Partizanu pre nego što je došao na Stari kontinent.
"Zaista nisam mnogo znao, samo sam znao da je energija u Areni verovatno najbolja u Evropi. Dakle, pored toga, svaki dan učim nove stvari. Da i o tome učim svaki dan. Učim o istoriji i jednostavno vidim koliko ovo seže daleko u prošlost, svi uspesi koji su ranije napravljeni. Međutim, još uvek se nalazim u procesu učenja. Mislim, bilo je neverovatno samo pokušavati da se integrišete sa timom i istorijom i jednostavno predstavljati Partizan na najbolji način".
Deluje da Amerikancu prija način rada među crno-belima, kao i saigrači.
"Mislim da imamo tim koji igra zaista tvrdo, koji je ponosan na proces učenja i izgradnje i želju da zajedno budemo bolji. Mislim da će ova godina biti kolektivni napor, da će nam biti potrebno da svi budemo na istoj strani. Ovo je grupa stvarno dobrih momaka, koja samo želi da bude još bolja i pobeđuje u utakmicama".
Kao što je već rečeno, Partizan Mozzart Bet biće drugo evroligaško iskustvo za Lamara Stivensa, a nekadašnji član Kavalirsa ističe da mu je iskustvo iz grada svetlosti jako značilo.
"Prva godina u Evroligi bila je sa puno učenja i prilagođavanja na terenu i van njega. Znao sam da je to neophodno za moj razvoj. Osećam se sada mnogo prijatnije kada je reč o životu u Evropi i igrajući ovaj stil košarke. Uzbuđen sam da vidim šta druga godina donosi sa drugačijim mentalitetom, ali ulazim u nju da treba da se dokažem. Radujem se ovom izazovu".
Upitan je Stivens da li mu stvara pritisak to što su očekivanja od njega velika, zbog činjenice da je igrao u najjačoj ligi sveta ili mu je to prednost.
"Da, mislim da je samo igranje u NBA prednost za mene. Prošla godina bila je sa puno učenja, jer na kraju krajeva šta god da sam radio u Americi, ostaje u Americi. Sada je vreme da ostavim svoj trag u Evropi i to je ono što ću pokušati da uradim. Ovo je moja druga godina, tako da osećam da imam više samopouzdanja samo zbog mog prošlogodišnjeg evropskog iskustva. Dakle, definitivno sam spreman da napravim sledeći korak".
Za kraj, Amerikanac se osvrnuo i na očekivanja od nadolazeće sezone.
"Spreman sam da prihvatim bilo koju ulogu koja je potrebna. Neko sam ko je tu da igra naporno, bude odbrambeni igrač, neko ko će imati mnogo zakucavanja, blokada, trojki i uz dosta svestranosti. Mogu da postižem poene na mnogo načina i mogu da čuvam bilo koga. Dakle, momak sam koji uđe i radi sve da pobedimo. Očigledno će svi reći da je titula prioritet. Nikad ne ulaziš u sezonu sa drugačijim razmišljanjima. Za mene, moj mentalitet je uvek da se ide iz dana u dan, da se pobeđuje svakog dana i sve to da dovede do uspeha koje ćemo imati u budućnosti. Međutim, nikad ne želim da idem predaleko. Ono što želim jeste da ostanem u datom trenutku i stojim čvrsto na zemlji", rekao je novi krilni igrač Partizan Mozzart Beta.