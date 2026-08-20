Pirgić: Slabo sam spavao, celu utakmicu sam bio naježen, ja za ovo živim

Bilo je teško spremiti ovu utakmicu posle promene na čelu stručnog štaba Crvene zvezde...

„Nismo imali nešto preterano puno informacija, ali mislim da je stručni štab odlično pripremio utamicu, što se moglo videti do nekog 35. minuta. Onda, jedna greška protiv ovakvog giganta skupo košta, došao je do izražaja individualni kvalitet Zvezde.“

Neće se Česi predavati pred revanš...

„U Plzenju pred našim navijačima, pred takđe punim stadionom, mislim da ćemo imati dosta veću energiju. Ovo je fudbal, sve je moguće. Nije prijato kad idemo kući sa 0:3, probaćemo da promenimo rezultat. Verujem u momke, ponavljam, mislim da je u fudbalu sve moguće.“

Na kraju i reč dve o adaptaciji na novu sredinu posle rekordnog transfera iz Žlezničara ovog leta:

„Adaptacija teče odlično. Privikao sam se jako brzo, prošao sam pripreme što je jako bitno, ceo klub je stao uz mene, obezbedili su mi sve što mi je potrebno. Što se tiče tog transfera, mislim da sam zaslužio. Želim da se zahvalim svim ljudima u Železničaru na ukazanom poverenju, na šansi koju su mi šružili. Bitno mi je da sam našao sredinu gde ću napredovati“, zaključio je 23-godišnji vezista.