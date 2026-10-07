Meksikanci tvrde: Liverpul daje Tihuani 45.000.000 za čudo od deteta

Mora se nije prodao nakon prvenstva na kojem je odigrao preko 200 minuta fudbala, ali bi to, vrlo brzo moglo da se promeni. Iz Meksika, od iskusnog novinara Davida Fajtelsona sa blizu 4.000.000 pratilaca na društvenoj mreži X, stiže informacija da je Liverpul ponudio Klub Tihuani 45.000.000 evra za Moru.

"Rečeno mi je u Tihuani da su dobili vest od agentice Gilberta More, Rafaele Pimente, da postoji ponuda od jednog engleskog kluba, u ovom slučaju Liverpula, za rekordnu sumu od preko 50.000.000 dolara za Moru koji sledeće nedelje puni 18 godina“, izjavio je Fajtelson.

Ono što je vrlo interesantno, jeste da je Mora preskočio sinoćni, prijateljski meč Meksika sa Čileom u kojem je selekcija Rafe Markeza poražena sa 2:0.

"Igrali su se žmurke u meksičkoj reprezentaciji... Prvo je rečeno da je Gilberto Mora spreman za utakmicu, a dan kasnije da nije spreman. Da li mislite da bi Rafael Markez rizikovao da ga uvrsti u tim tokom pregovora, i to na utakmici koja je fizički zahtevna? Naravno da ne. Za mene, činjenica da Mora nije igrao ukazuje na to da pregovori napreduju.”

Tihuana nikada nije prodala igrača za više od 7.500.000 evra, dok su najveći izlazni transferi meksičkog fudbala Edson Alvarez i Ener Valensija. Meksikanac je pre sedam godina otišao iz Klub Amerike u Ajkas za 15.000.000 evra, a Ekvadorac, sada već davne 2014, iz Pačuke u Vest Hem za isti novac.