Gvardiola rekao “ne” Italijanima

Negde se kroz italijanske medije provlačilo da su finansijski zahtevi španskog trenera bili nedostižni za Italijane, mada pre deluje kao tačan odgovor da je Gvardiola našao suptilan način da odbije ponudu, jer mu je preko potreban odmor. A i pitanje je kako vidi aktuelni sastav reprezentacije Italije, kojoj debelo manjka kvaliteta, jer je propustila tri uzastopna Svetska prvenstva.

Italijani, ipak, gađaju visoko. Priznali su juče da su “čačkali” i Karla Ančelotija, koji je na klupi reprezentacije Brazila. I trebalo bi da na njoj ostane barem još dve godine. Mada, pitanje je da li je splasla euforija oko njega u toj zemlji, jer je Selesao završio Mundijal mnogo pre nego što je iko očekivao.

Za sada od dostupnih rešenja Italijanima su ostali Andrea Pirlo i Roberto Mančini, dok klubovi Serije A navijaju za Antonija Kontea. Ali, deluje da bi u Fudbalskom savezu nekog još jačeg “štiha”.